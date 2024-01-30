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В Раду внесли новый законопроект о мобилизации — основные положения

30 января 2024 21:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Раду внесли новый законопроект о мобилизации — основные положения
Заседание ВР. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Поэтому в Минобороны опубликовали основные положения обновленной версии закона о мобилизации.

Определенность

  • Будет определяться четкий срок службы на срок военного положения.
  • Люди, имеющие любую группу инвалидности, будут освобождены от военной службы.
  • Добровольцы по мобилизации получат отсрочку в течение двух месяцев, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации.
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Возможность отдохнуть

  • Отпуск, который будет предоставляться каждый год, во время военного положения, в течение календарного года его могут предоставлять частями.
  • Военные, освобожденные из плена, смогут дополнительно получить 90 дней отпуска (вместе с денежным довольствием, если они все же решат продлить службу).
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Удобство

  • Чтобы обновить данные, военнообязанным не нужно будет посещать ТЦК, ведь это можно будет сделать в онлайн-формате, а именно в личном кабинете или ЦНАП (электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберіг").
  • Можно переезжать в другие города без разрешения военкомата, однако после этого необходимо будет встать на учет по новому адресу.
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Обученность

  • После мобилизации все украинцы обязательно будут проходить военную подготовку 2-3 месяца, то есть человека не могут сразу отправить на фронт после призыва.
  • Отмена срочной службы, вместо нее будет базовая военная подготовка.
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Равенство

  • Создается учет для всех.
  • Исключение права на отсрочку от призыва у госслужащих.
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Обеспеченность

  • Денежное довольствие.
  • Дополнительное вознаграждение.
основні тези закону про мобілізацію
Новая версия закона о мобилизации. Инфографика: Минобороны

Кроме того, призывной возраст будет сокращен до 25 лет.

Также ТЦК может обратиться в суд, чтобы наложить на военнообязанный арест на банковские счета и ценности в банках, ввести ограничения на выезд за границу и ограничить право на вождение автомобильным транспортом.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не ранее марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

Минобороны
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мобилизация
законопроект
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война в Украине

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