В Раду внесли новый законопроект о мобилизации — основные положения
Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Поэтому в Минобороны опубликовали основные положения обновленной версии закона о мобилизации.
Определенность
- Будет определяться четкий срок службы на срок военного положения.
- Люди, имеющие любую группу инвалидности, будут освобождены от военной службы.
- Добровольцы по мобилизации получат отсрочку в течение двух месяцев, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации.
Возможность отдохнуть
- Отпуск, который будет предоставляться каждый год, во время военного положения, в течение календарного года его могут предоставлять частями.
- Военные, освобожденные из плена, смогут дополнительно получить 90 дней отпуска (вместе с денежным довольствием, если они все же решат продлить службу).
Удобство
- Чтобы обновить данные, военнообязанным не нужно будет посещать ТЦК, ведь это можно будет сделать в онлайн-формате, а именно в личном кабинете или ЦНАП (электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберіг").
- Можно переезжать в другие города без разрешения военкомата, однако после этого необходимо будет встать на учет по новому адресу.
Обученность
- После мобилизации все украинцы обязательно будут проходить военную подготовку 2-3 месяца, то есть человека не могут сразу отправить на фронт после призыва.
- Отмена срочной службы, вместо нее будет базовая военная подготовка.
Равенство
- Создается учет для всех.
- Исключение права на отсрочку от призыва у госслужащих.
Обеспеченность
- Денежное довольствие.
- Дополнительное вознаграждение.
Кроме того, призывной возраст будет сокращен до 25 лет.
Также ТЦК может обратиться в суд, чтобы наложить на военнообязанный арест на банковские счета и ценности в банках, ввести ограничения на выезд за границу и ограничить право на вождение автомобильным транспортом.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не ранее марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.
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