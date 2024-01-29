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Законопроєкт про мобілізацію в пріоритеті — чому Рада поспішатиме з ухваленням

29 січня 2024 16:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Законопроєкт про мобілізацію - коли Рада буде голосувати
Верховна Рада України. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Про це Новини.LIVE розповів народний депутат, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін.  

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Законопроєкт про мобілізацію 

"Щодо законодавчих ініціатив про мобілізацію, якщо вони з'являються і будуть готові до розгляду, то вони будуть, звісно, пріоритетом номер один. Проблема гостра, щоб хто не казав. Тишком-нишком, але росіяни свою мобілізацію проводять. Тому я думаю, що це буде єдиний ключовий пріоритет", — сказав Безгін. 

Також нардеп сподівається, що у Раді швидко зареєструють Тимчасово слідчу комісію щодо системи управління Києва.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Верховна Рада
закон
мобілізація
війна в Україні
Росія

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