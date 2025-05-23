Курсантам військових ВНЗ пропонують гарні стипендії та соціальне забезпечення

Курсанти на лекції. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство Оборони України повідомляє про активну вступну кампанію до військових навчальних закладів країни. Цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20% у порівнянні з минулим роком та вдвічі — з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

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У міністерстві інформують, що цього року вперше розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців в Національному університеті оборони України. Ця ініціатива є частиною масштабної трансформації військової освіти в Україні, яка спрямована на адаптацію навчальних програм до сучасних викликів та потреб ЗСУ.

Крім того, Міністерство Оборони України активно працює над вихованням лідерських якостей серед молоді. Вступ до військового вищого навчального закладу розглядається як перший крок до майбутньої офіцерської кар'єри.

Військові вищі навчальні заклади надають курсантам повний спектр соціальних гарантій, включаючи:

безплатне проживання;

харчування;

медичне обслуговування та забезпечення форменим одягом.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, грошове забезпечення курсантів було суттєво збільшено. Першокурсники отримують близько 8 000 гривень на місяць, а випускники з відмінними показниками — понад 20 000 гривень.

До вступної кампанії запрошуються як цивільні особи, так і військові. Жінки мають рівні можливості для вступу на всі спеціальності без обмежень.

Вимоги до абітурієнтів:

вік від 17 до 30 років;

повна загальна середня, професійна (професійно-технічна) або фахова передвища освіта.

Абітурієнти можуть подати документи через ТЦК та СП до 1 червня, або безпосередньо до закладу освіти до 1 липня. Вибір способу складання вступних іспитів: результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2025 років або внутрішні іспити.

Детальна інформація щодо умов вступної кампанії у закладах військової освіти міститься в "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони.

Раніше повідомлялось, що у разі відрахування чи звільнення з військового вищого навчального закладу курсант може бути мобілізований до ЗСУ, якщо не має права на відстрочку. Крім того, на нього будуть накладені певні фінансові санкції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для випускників військових вищих навчальних закладів.