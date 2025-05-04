Навчання у військовому виші - чи мобілізують після відрахування у ВВНЗ

Українські курсанти. Фото: "АрміяInform"

Після відрахування чи звільнення з військового вищого навчального закладу курсант може бути мобілізований до ЗСУ, якщо не має права на відстрочку. Крім того, на нього будуть накладені певні фінансові санкції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація після відрахування з ВВНЗ

До юристів звернулася курсантка військового вищого навчального закладу із питанням щодо можливого відрахування і подальшої долі, зокрема, у контексті можливої мобілізації.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що мобілізація у такій ситуації є цілком реальною.

"Якщо у Вас не буде підстав для звільнення з військової служби згідно статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" — Вас направлять до військової частини для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації", — підтвердив юрист.

Фінансові проблеми курсанта після відрахування

Та можлива мобілізація, зазначив Дерій, є не єдиним наслідком звільнення чи відрахування з військового вищого навчального закладу.

"Вам доведеться відшкодувати вартість навчання", — пояснив одну із імовірних проблем для тих курсантів ВВНЗ, які будуть відраховані з навчального закладу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для випускників військових вищих навчальних закладів.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається у 2025 році мобілізація офіцерів запасу.