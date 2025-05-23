Курсантам военных вузов предлагают хорошие стипендии и социальное обеспечение

Курсанты на лекции. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство Обороны Украины сообщает об активной вступительной кампании в военные учебные заведения страны. В этом году государственный заказ на подготовку военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом и вдвое - с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

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В министерстве информируют, что в этом году впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих в Национальном университете обороны Украины. Эта инициатива является частью масштабной трансформации военного образования в Украине, которая направлена на адаптацию учебных программ к современным вызовам и потребностям ВСУ.

Кроме того, Министерство Обороны Украины активно работает над воспитанием лидерских качеств среди молодежи. Поступление в военное высшее учебное заведение рассматривается как первый шаг к будущей офицерской карьере.

Военные высшие учебные заведения предоставляют курсантам полный спектр социальных гарантий, включая:

бесплатное проживание;

питание;

медицинское обслуживание и обеспечение форменной одеждой.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, денежное обеспечение курсантов было существенно увеличено. Первокурсники получают около 8 000 гривен в месяц, а выпускники с отличными показателями — более 20 000 гривен.

К вступительной кампании приглашаются как гражданские лица, так и военные. Женщины имеют равные возможности для поступления на все специальности без ограничений.

Требования к абитуриентам:

возраст от 17 до 30 лет;

полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое) или профессиональное предвысшее образование.

Абитуриенты могут подать документы через ТЦК и СП до 1 июня, или непосредственно в учебное заведение до 1 июля. Выбор способа сдачи вступительных экзаменов: результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022-2025 годов или внутренние экзамены.

Подробная информация об условиях вступительной кампании в учреждениях военного образования содержится в "Справочнике поступающим" на сайте Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в случае отчисления или увольнения из военного высшего учебного заведения курсант может быть мобилизован в ВСУ, если не имеет права на отсрочку. Кроме того, на него будут наложены определенные финансовые санкции.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для выпускников военных высших учебных заведений.