Чи можна знятися з військового обліку - що кажуть юристи

Військовозобов'язаний у ТЦК і СП. Фото ілюстративне: НГУ/Facebook

В Україні триває мобілізація та воєнний стан, а це означає, що чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас у деяких громадян виникає питання, чи можуть людину виключити з військового обліку.

Відповіді на це дали юристи об'єднання "Бачинський і партнери".

Чи можуть виключити людину з військового обліку

Існують ситуації, за яких громадянина можуть зняти з військового обліку. Фахівці роз'яснили, що відповідно до частини шостої статті 37 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" законом визначено вичерпний перелік підстав для такого виключення.

Йдеться про осіб, які померли або в установленому законом порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, про громадян, які втратили громадянство України, а також про тих, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до проходження служби. Крім того, виключенню з військового обліку підлягають особи, які досягли граничного віку перебування на обліку - 60 років.

"Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ у нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення з військового обліку", — йдеться в повідомленні.

При цьому до досягнення 60-річного віку такі громадяни зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представників ТЦК або співробітників поліції.

Експерти також звернули увагу, що для оформлення виключення з військового обліку необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування, зазначити законну підставу та подати всі підтверджувальні документи.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив постанову про автоматичну постановку на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Також ми писали, що тепер військово-облікові документи формуються виключно в електронному вигляді.