Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Юристи сказали, кого можуть виключити з військового обліку

Юристи сказали, кого можуть виключити з військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 01:46
Чи можна знятися з військового обліку - що кажуть юристи
Військовозобов'язаний у ТЦК і СП. Фото ілюстративне: НГУ/Facebook

В Україні триває мобілізація та воєнний стан, а це означає, що чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас у деяких громадян виникає питання, чи можуть людину виключити з військового обліку.

Відповіді на це дали юристи об'єднання "Бачинський і партнери".

Реклама
Читайте також:

Чи можуть виключити людину з військового обліку

Існують ситуації, за яких громадянина можуть зняти з військового обліку. Фахівці роз'яснили, що відповідно до частини шостої статті 37 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" законом визначено вичерпний перелік підстав для такого виключення.

Йдеться про осіб, які померли або в установленому законом порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, про громадян, які втратили громадянство України, а також про тих, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до проходження служби. Крім того, виключенню з військового обліку підлягають особи, які досягли граничного віку перебування на обліку - 60 років.

"Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ у нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення з військового обліку", — йдеться в повідомленні.

При цьому до досягнення 60-річного віку такі громадяни зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представників ТЦК або співробітників поліції.

Експерти також звернули увагу, що для оформлення виключення з військового обліку необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування, зазначити законну підставу та подати всі підтверджувальні документи.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив постанову про автоматичну постановку на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Також ми писали, що тепер військово-облікові документи формуються виключно в електронному вигляді.

військовий облік мобілізація документи війна в Україні військовий квиток ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації