Як військовому отримати додаткову відпустку - правила

Додаткова відпустка для військового — як отримати
Під час проходження служби у Збройних силах України можна отримати додаткову відпустку. Така відпустка тривалістю до 30 днів надається після лікування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Додаткові відпустки у ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України мають право не тільки на основну щорічну відпустку, а і на додаткову.
Ця відпустка надається, зокрема, після процесу лікування — для реабілітації та відновлення.
"Відпустка тривалістю до 30 днів надається на підставі висновку ВЛК", — пояснив юрист Владислав Дерій.
Як отримати додаткову відпустку
Він також розповів, як саме оформлюється така відпустка.
"Щоб отримати відпустку, Вам потрібно подати відповідний рапорт командиру. Рапорт можна подати в письмовому вигляді або через мобільний додаток "Армія+", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має військовослужбовець право на компенсацію за невикористану відпустку.
Додамо, ми повідомляли про те, які є види відпусток для військових.
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