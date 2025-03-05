Як військовому отримати додаткову відпустку - правила

Військовий їде у відпустку. Фото: "Вечірній Київ"

Під час проходження служби у Збройних силах України можна отримати додаткову відпустку. Така відпустка тривалістю до 30 днів надається після лікування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право не тільки на основну щорічну відпустку, а і на додаткову.

Ця відпустка надається, зокрема, після процесу лікування — для реабілітації та відновлення.

"Відпустка тривалістю до 30 днів надається на підставі висновку ВЛК", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Як отримати додаткову відпустку

Він також розповів, як саме оформлюється така відпустка.

"Щоб отримати відпустку, Вам потрібно подати відповідний рапорт командиру. Рапорт можна подати в письмовому вигляді або через мобільний додаток "Армія+", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має військовослужбовець право на компенсацію за невикористану відпустку.

Додамо, ми повідомляли про те, які є види відпусток для військових.