Как военному получить дополнительный отпуск - правила

Дополнительный отпуск для военного — как получить
Во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины можно получить дополнительный отпуск. Такой отпуск продолжительностью до 30 дней предоставляется после лечения.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Дополнительные отпуска в ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право не только на основной ежегодный отпуск, но и на дополнительный.
Этот отпуск предоставляется, в частности, после процесса лечения — для реабилитации и восстановления.
"Отпуск продолжительностью до 30 дней предоставляется на основании заключения ВВК", — пояснил юрист Владислав Дерий.
Как получить дополнительный отпуск
Он также рассказал, как именно оформляется такой отпуск.
"Чтобы получить отпуск, Вам нужно подать соответствующий рапорт командиру. Рапорт можно подать в письменном виде или через мобильное приложение "Армия+", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли военнослужащий право на компенсацию за неиспользованный отпуск.
Добавим, мы сообщали о том, какие есть виды отпусков для военных.
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