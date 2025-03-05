Как военному получить дополнительный отпуск - правила

Военный уезжает в отпуск. Фото: "Вечірній Київ"

Во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины можно получить дополнительный отпуск. Такой отпуск продолжительностью до 30 дней предоставляется после лечения.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Дополнительные отпуска в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право не только на основной ежегодный отпуск, но и на дополнительный.

Этот отпуск предоставляется, в частности, после процесса лечения — для реабилитации и восстановления.

"Отпуск продолжительностью до 30 дней предоставляется на основании заключения ВВК", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Как получить дополнительный отпуск

Он также рассказал, как именно оформляется такой отпуск.

"Чтобы получить отпуск, Вам нужно подать соответствующий рапорт командиру. Рапорт можно подать в письменном виде или через мобильное приложение "Армия+", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли военнослужащий право на компенсацию за неиспользованный отпуск.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть виды отпусков для военных.