Які відпустки доступні військовим ЗСУ під час війни — види, терміни, зміни 2024 року

Дружина зустрічає військового на вокзалі в Краматорську. Фото: telegraf.com

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Українські військовослужбовці боронять країну від російських загарбників, звільняючи окуповані території. Природно війна виснажує, а бійці потребують відпочинку. Державою передбачені різні види відпусток для захисників та захисниць.

Які види відпусток доступні українським військовослужбовцям під час війни, скільки вони можуть тривати та які запроваджені зміни 2024 року, повідомляє АрміяInform.

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Види відпусток для кадрових та мобілізованих військових:

основна відпустка;

відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка при народженні дитини;

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком ВЛК зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення(контузії, травми або каліцтва).

Дівчина зустрічає військового з війни. Фото: Вечірній Київ

Що треба знати військовим про основну відпустку

Основна відпустка є щорічною і становить 30 календарних днів. Проте, відповідно до закону, вона надається частинами — не більше ніж 15 днів.

В ухваленому законопроєкті №10449 (закон 3633-IX) є пункт, відповідно до якого безперервна частина такої відпустки має бути не менше ніж 15 днів. Норма стане обов'язковою після 18 травня 2024 року, коли закон набере чинності.

При цьому військовим слід враховувати, що основна відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Тобто, за інших обставин, військовому можуть відмовити у відпустці.

Військовослужбовці ЗСУ під Бахмутом, 2023 рік. Фото: Radio Free Europe/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин

Під час дії воєнного стану така відпустка надається терміном до 10 днів зі збереженням грошового забезпечення.

Для отримання такої відпустки військовий має подати рапорт, у якому зазначити, які саме сімейні обставини або поважні причини спонукають його піти в таку відпустку. За можливості до рапорту слід додати відповідні документи. Якщо не обґрунтувати підстави та не підтвердити їх документально, у відпустці можуть відмовити.

Важливо: законодавчо не прописано, скільки разів на рік можна брати відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Тож можна зробити припущення, що це більше, ніж один раз — залежно від виникнення сімейних обставин.

Поява відпустки при народженні дитини — що відомо

У квітні 2024 року президент України підписав закон № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який регулює питання надання відпустки військовому у зв’язку з народженням дитини.

Така відпустка є одноразовою та надається тривалістю до 14 днів, і не пізніше 3 місяців з дня народження дитини. Утім, отримати цю відпустку зараз не вийде. Вона передбачена на мирний час та час дії особливого періоду, але не воєнного стану.

Проте, при народженні дитини відпустку можуть надати за сімейними обставинами та тривалістю до 10 днів.

Військовий з дитиною на руках. Фото: depositphotos.com

Що буде з невикористаними відпустками під час воєнного стану

Якщо військовослужбовець не зміг використати відпустку або використав її лише частково, то надалі така відпустка надається вже після закінчення дії воєнного стану.

У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Також є опція — отримати компенсацію. Це можна зробити вже під час звільнення.

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