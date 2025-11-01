Хто з військовослужбовців може отримати додаткову відпустку в "Армія+"

Український військовий на вокзалі з дівчиною. Фото ілюстративне: armyinform.com

У застосунку "Армія+" з'явився новий тип рапорту на додаткову відпустку. Отримати її можуть у разі згоди командира військові, які вже використали основну відпустку. Щоправда, таке право є лише в бійців певних категорій.

Про це в п'ятницю, 31 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Хто з військових може отримати додаткову відпустку в "Армія+"

Аби подати рапорт на отримання додаткової відпустки тривалістю від 14 днів до 21 дня, треба додати документ, що підтверджує пільговий статус.

Хто має право на подачу рапорту:

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Загалом в "Армія+" наразі можна оформлювати 50 шаблонів електронних рапортів. Найпопулярнішим є щорічна відпустка. Загальна ж кількість електронних рапортів від військових уже перевищила мільйон.

Нагадаємо, в "Армія+" запустили новий курс з 11 модулів і майже трьох десятків уроків. Він навчає тактичній медицині.

Раніше на сайті застосунку "Армія+" оприлюднили нову інструкцію. Вона стосується переведення бійців на інше місце служби.