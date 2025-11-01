Хто з військовослужбовців може отримати додаткову відпустку в "Армія+"

Додаткова відпустка в "Армія+" — хто з військових може отримати
У застосунку "Армія+" з'явився новий тип рапорту на додаткову відпустку. Отримати її можуть у разі згоди командира військові, які вже використали основну відпустку. Щоправда, таке право є лише в бійців певних категорій.
Про це в п'ятницю, 31 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Хто з військових може отримати додаткову відпустку в "Армія+"
Аби подати рапорт на отримання додаткової відпустки тривалістю від 14 днів до 21 дня, треба додати документ, що підтверджує пільговий статус.
Хто має право на подачу рапорту:
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Загалом в "Армія+" наразі можна оформлювати 50 шаблонів електронних рапортів. Найпопулярнішим є щорічна відпустка. Загальна ж кількість електронних рапортів від військових уже перевищила мільйон.
Нагадаємо, в "Армія+" запустили новий курс з 11 модулів і майже трьох десятків уроків. Він навчає тактичній медицині.
Раніше на сайті застосунку "Армія+" оприлюднили нову інструкцію. Вона стосується переведення бійців на інше місце служби.
