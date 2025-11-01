Видео
Україна
Видео

Дополнительный отпуск в "Армия+" — кто из военных может получить

Дата публикации 1 ноября 2025 04:30
обновлено: 02:41
Кто из военнослужащих может получить дополнительный отпуск в "Армия+"
Украинский военный на вокзале с девушкой. Фото иллюстративное: armyinform.com

В приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск. Получить его могут в случае согласия командира военные, которые уже использовали основной отпуск. Правда, такое право есть только у бойцов определенных категорий.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто из военных может получить дополнительный отпуск в "Армия+"

Чтобы подать рапорт на получение дополнительного отпуска продолжительностью от 14 дней до 21 дня, надо приложить документ, подтверждающий льготный статус.

Кто имеет право на подачу рапорта:

  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • участники войны (в частности те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
  • военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

В общей сложности в "Армия+" сейчас можно оформлять 50 шаблонов электронных рапортов. Самым популярным является ежегодный отпуск. Общее же количество электронных рапортов от военных уже превысило миллион.

Напомним, в "Армия+" запустили новый курс из 11 модулей и почти трех десятков уроков. Он обучает тактической медицине.

Ранее на сайте приложения "Армия+" обнародовали новую инструкцию. Она касается перевода бойцов на другое место службы.

Виктория Козырь
Автор:
Виктория Козырь
