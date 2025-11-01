Кто из военнослужащих может получить дополнительный отпуск в "Армия+"

Украинский военный на вокзале с девушкой. Фото иллюстративное: armyinform.com

В приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск. Получить его могут в случае согласия командира военные, которые уже использовали основной отпуск. Правда, такое право есть только у бойцов определенных категорий.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто из военных может получить дополнительный отпуск в "Армия+"

Чтобы подать рапорт на получение дополнительного отпуска продолжительностью от 14 дней до 21 дня, надо приложить документ, подтверждающий льготный статус.

Кто имеет право на подачу рапорта:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники войны (в частности те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

В общей сложности в "Армия+" сейчас можно оформлять 50 шаблонов электронных рапортов. Самым популярным является ежегодный отпуск. Общее же количество электронных рапортов от военных уже превысило миллион.

