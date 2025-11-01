Кто из военнослужащих может получить дополнительный отпуск в "Армия+"

Дополнительный отпуск в "Армия+" — кто из военных может получить
В приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск. Получить его могут в случае согласия командира военные, которые уже использовали основной отпуск. Правда, такое право есть только у бойцов определенных категорий.
Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Кто из военных может получить дополнительный отпуск в "Армия+"
Чтобы подать рапорт на получение дополнительного отпуска продолжительностью от 14 дней до 21 дня, надо приложить документ, подтверждающий льготный статус.
Кто имеет право на подачу рапорта:
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны (в частности те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
В общей сложности в "Армия+" сейчас можно оформлять 50 шаблонов электронных рапортов. Самым популярным является ежегодный отпуск. Общее же количество электронных рапортов от военных уже превысило миллион.
Напомним, в "Армия+" запустили новый курс из 11 модулей и почти трех десятков уроков. Он обучает тактической медицине.
Ранее на сайте приложения "Армия+" обнародовали новую инструкцию. Она касается перевода бойцов на другое место службы.
