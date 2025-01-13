Отсрочка для ухода — предоставляется ли отсрочка для ухода за родителями жены

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: ЖОТЦК

Военнообязанные граждане имеют право на оформление отсрочки от мобилизации по близким родственникам. Но в список таких родственников не входят родители жены, уход за ними не предоставляет права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для ухода

Одним из оснований для оформления отсрочки от мобилизации для военнообязанных граждан может быть уход за больными родственниками или такими, которые нуждаются в постоянном уходе.

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Серьезность болезни или необходимость постоянного ухода должны быть подтверждены соответствующими справками.

Можно ли оформить уход за родителями жены

К юристам обратилась женщина, которая поинтересовалась, сможет ли ее муж получить отсрочку от мобилизации, если ее родители нуждаются в постоянном уходе.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сейчас, после изменений в законодательстве, это не может быть основанием для отсрочки от призыва.

"Ваш муж сможет оформить отсрочку только при условии того, что вы сами будете нуждаться в постоянном уходе", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что нужно для оформления отсрочки для ухода за дальним родственником.

Также мы сообщали о том, какие документы нужны для того, чтобы оформить отсрочку по уходу за родителями, которые болеют.