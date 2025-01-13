Отсрочка для ухода — предоставляется ли отсрочка для ухода за родителями жены

Уход за родителями жены — возможна ли отсрочка
Военнообязанные граждане имеют право на оформление отсрочки от мобилизации по близким родственникам. Но в список таких родственников не входят родители жены, уход за ними не предоставляет права на отсрочку.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для ухода
Одним из оснований для оформления отсрочки от мобилизации для военнообязанных граждан может быть уход за больными родственниками или такими, которые нуждаются в постоянном уходе.
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Серьезность болезни или необходимость постоянного ухода должны быть подтверждены соответствующими справками.
Можно ли оформить уход за родителями жены
К юристам обратилась женщина, которая поинтересовалась, сможет ли ее муж получить отсрочку от мобилизации, если ее родители нуждаются в постоянном уходе.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сейчас, после изменений в законодательстве, это не может быть основанием для отсрочки от призыва.
"Ваш муж сможет оформить отсрочку только при условии того, что вы сами будете нуждаться в постоянном уходе", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что нужно для оформления отсрочки для ухода за дальним родственником.
Также мы сообщали о том, какие документы нужны для того, чтобы оформить отсрочку по уходу за родителями, которые болеют.
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