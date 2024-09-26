Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку по догляду за батьками, які хворіють

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації мають право на відстрочку. Зокрема це стосується тих громадян, які доглядають за хворими батьками. Проте, є важливі нюанси, які слід враховувати під час оформлення звільнення від призову на військову службу.

Як військовозобов'язаним українцям отримати відстрочку по догляду за батьками, які хворіють, які документи потрібні обов'язково, розбираємося далі в матеріалі.

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Так, питання щодо відстрочки за цією обставиною регулюються п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також нормою постанови Кабміну №560 від 16.05.2024 року.

Умова для отримання відстрочки по догляду за батьками

Основна умова, за якою військовозобов'язаний чоловік може отримати відстрочку по догляду за батьком або матір'ю, — відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати батьків.

Відповідно до ст. 202 Сімейного Кодексу України, повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги. Отже, основна умова — відсутність повнолітніх працездатних братів та сестер.

Що стосується матері або батька, якщо вони досягли пенсійного віку (є пенсіонерами), вони вважаються непрацездатними особами, а отже на них не може бути покладений обов'язок утримувати іншу непрацездатну особу.

Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Які документи потрібні, щоб отримати відстрочку по догляду

Щоб оформити відстрочку по догляду за батьком чи матір'ю, які не є особами з інвалідністю, але хворіють і потребують постійного піклування військовозобов'язаній особі (яка зайнята доглядом) потрібні документи:

які підтверджують родинні зв'язки — залежно від того, хто здійснює догляд та за ким: свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи (яка здійснює догляд) або свідоцтво про народження дружини (чоловіка);

які підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд;

про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), в якому зазначаються відомості про наявність (відсутність) інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд.

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