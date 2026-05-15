Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Догляд за дітьми з інвалідністю: Рада може дозволити демобілізуватися

Догляд за дітьми з інвалідністю: Рада може дозволити демобілізуватися

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 07:30
Догляд за дітьми з інвалідністю: Рада може дозволити демобілізуватися
Військові йдуть з речами. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має усунути правову колізію щодо звільнення з військової служби батьків дітей з інвалідністю. У документі пропонують прибрати чинну вимогу про обов'язкову відсутність другого з батьків для демобілізації.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявила заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Борзова.

Чому важливо переглянути законодавчу норму

Як пояснила нардепка, сьогодні в законодавстві є певне несправедливість. Зокрема, якщо чоловік або жінка виховують дитину з інвалідністю, вони мають право на відстрочку від служби. Проте у випадку з тими громадянами, хто вже служить у ЗСУ — це право реалізувати неможливо.

"Якщо людина вже служить в Збройних силах України, звільнитися за дитиною з інвалідністю дуже складно і чинна норма, вона стосується фактично тільки тоді, коли другого з батьків немає. Тобто виходить, що відстрочку від мобілізації, від служби — отримати можна, а коли людина вже служить в Збройних силах України — то звільнитися по догляду за дитиною з інвалідністю вона не може", — сказала Ірина Борзова.

Станом на зараз ініціативу розглядає парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони.

Читайте також:

Також нардепка зазначила, що в Україні налічується близько 230 тисяч дітей з інвалідністю, з яких понад 150 тисяч належать до першої та другої груп і потребують безперервного догляду.

Як повідомляло Новини.LIVE, нардеп Федір Веніславський нещодавно заявив, що парламент очікує, коли Міноборони ухвалить комплексний законопроєкт про строкові контракти та гарантований відпочинок. Водночас він зазначив, що про масове звільнення бійців не йдеться.

Також ми писали, що днем раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про демобілізацію та реінтеграцію військових, а також про обов'язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни. Зокрема, пропонується обмежити перебування воїнів на передовій 90 днями.

мобілізація особа з інвалідністю демобілізація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації