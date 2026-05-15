Догляд за дітьми з інвалідністю: Рада може дозволити демобілізуватися

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має усунути правову колізію щодо звільнення з військової служби батьків дітей з інвалідністю. У документі пропонують прибрати чинну вимогу про обов'язкову відсутність другого з батьків для демобілізації.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявила заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Борзова.

Чому важливо переглянути законодавчу норму

Як пояснила нардепка, сьогодні в законодавстві є певне несправедливість. Зокрема, якщо чоловік або жінка виховують дитину з інвалідністю, вони мають право на відстрочку від служби. Проте у випадку з тими громадянами, хто вже служить у ЗСУ — це право реалізувати неможливо.

"Якщо людина вже служить в Збройних силах України, звільнитися за дитиною з інвалідністю дуже складно і чинна норма, вона стосується фактично тільки тоді, коли другого з батьків немає. Тобто виходить, що відстрочку від мобілізації, від служби — отримати можна, а коли людина вже служить в Збройних силах України — то звільнитися по догляду за дитиною з інвалідністю вона не може", — сказала Ірина Борзова.

Станом на зараз ініціативу розглядає парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони.

Також нардепка зазначила, що в Україні налічується близько 230 тисяч дітей з інвалідністю, з яких понад 150 тисяч належать до першої та другої груп і потребують безперервного догляду.

Як повідомляло Новини.LIVE, нардеп Федір Веніславський нещодавно заявив, що парламент очікує, коли Міноборони ухвалить комплексний законопроєкт про строкові контракти та гарантований відпочинок. Водночас він зазначив, що про масове звільнення бійців не йдеться.

Також ми писали, що днем раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про демобілізацію та реінтеграцію військових, а також про обов'язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни. Зокрема, пропонується обмежити перебування воїнів на передовій 90 днями.