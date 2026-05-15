Главная Мобилизация Уход за детьми с инвалидностью: Рада может разрешить демобилизоваться

Дата публикации 15 мая 2026 07:30
Военные идут с вещами. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен устранить правовую коллизию относительно увольнения с военной службы родителей детей с инвалидностью. В документе предлагают убрать действующее требование об обязательном отсутствии второго родителя для демобилизации.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявила заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Борзова.

Почему важно пересмотреть законодательную норму

Как пояснила нардеп, сегодня в законодательстве есть определенная несправедливость. В частности, если мужчина или женщина воспитывают ребенка с инвалидностью, они имеют право на отсрочку от службы. Однако в случае с теми гражданами, кто уже служит в ВСУ — это право реализовать невозможно.

"Если человек уже служит в Вооруженных силах Украины, уволиться за ребенком с инвалидностью очень сложно и действующая норма, она касается фактически только тогда, когда второго родителя нет. То есть получается, что отсрочку от мобилизации, от службы — получить можно, а когда человек уже служит в Вооруженных силах Украины — то уволиться по уходу за ребенком с инвалидностью он не может", — сказала Ирина Борзова.

По состоянию на сейчас инициативу рассматривает парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также нардеп отметила, что в Украине насчитывается около 230 тысяч детей с инвалидностью, из которых более 150 тысяч относятся к первой и второй группам и нуждаются в непрерывном уходе.

Как сообщало Новини.LIVE, нардеп Федор Вениславский недавно заявил, что парламент ожидает, когда Минобороны примет комплексный законопроект о срочных контрактах и гарантированном отдыхе. В то же время он отметил, что о массовом увольнении бойцов речь не идет.

Также мы писали, что днем ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о демобилизации и реинтеграции военных, а также об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны. В частности, предлагается ограничить пребывание воинов на передовой 90 днями.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
