Головна Мобілізація У ВР висловилися щодо масової демобілізації та мобілізаційних змін

У ВР висловилися щодо масової демобілізації та мобілізаційних змін

Дата публікації: 15 квітня 2026 04:30
У ВР висловилися щодо масової демобілізації та мобілізаційних змін
Парламент очікує, коли Міноборони ухвалить комплексний законопроєкт про строкові контракти та гарантований відпочинок після служби. Щоправда про масове звільнення бійців наразі не йдеться. Можливий лише рік відпочинку після служби.

Про це "Телеграфу" повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верхової Ради Федір Веніславський. 

Масової демобілізації не буде 

За словами представника парламенту, міністр оборони обіцяв у квітні подати до парламенту закопроєкти щодо контрактів. В умовах війни терміни служби можна забезпечити, лише в разі служби за контрактом терміном у два, три чи п'ять років. 

"Говорити про масове звільнення зі ЗС, на превеликий жаль, зараз не можемо. Коли РФ нарощує чисельність своїх окупаційних військ (на початку 2025 року їх було 570 тисяч, зараз — понад 700 тисяч), давати надію для наших захисників, що забезпечимо їм звільнення в запас — точно нещиро", — заявив нардеп.

На його думку, якщо буде чіткий термін контракту і військові після двох років служби на рік повертатимуться до цивільного життя, контрактників стане значно більше.

"У будь-якому разі ховатися від мобілізації — це тимчасові заходи. А так відслужив за контрактом, якщо буде прогнозований термін служби, — і це тоді буде абсолютно інша психологічна й морально-політична ситуація", — підсумував Веніславський.

