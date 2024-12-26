Відстрочка від мобілазації для догляду за хворим родичем - коли це можливо

Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за хворим близьким родичем. Наявність інших родичів, які постійно проживають за кордоном, не може бути перешкодою для оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації за наявності відповідних причин.

Однією із таких причин є необхідність постійного догляду за хворим близьким родичем, підтверджена відповідними медичними документами.

Чи впливає на відстрочку родич за кордоном

До юристів звернувся громадянин з питанням, чи може він отримати відстрочку для догляду за хворою матір’ю, якщо у неї є ще донька, яка багато років проживає за кордоном.

"По п.9 ст.23 Закону України про мобілізацію Ви маєте право на відстрочку від мобілізації", — відповів адвокат Андрій Карпенко.

Він також додав, що громадянин, який отримав відстрочку за такою підставою, може і виїжджати за кордон — скажімо, для супроводу хворої матері на лікування чи операцію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю.

Додамо, що потрібно для оформлення відстрочки для догляду за далеким родичем.