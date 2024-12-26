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Уход за больным — влияют ли на отсрочку родственники за границей

26 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации по уходу за больным родственником - когда это возможно
Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации по уходу за больным близким родственником. Наличие других родственников, постоянно проживающих за границей, не может являться препятствием для оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации при соответствующих причинах.

Одной из таких причин является необходимость постоянного ухода за больным родственником, подтвержденная соответствующими медицинскими документами.

Влияет ли на отсрочку родственник за границей

К юристам обратился гражданин с вопросом, может ли он получить отсрочку по уходу за больной матерью, если у нее есть еще дочь, много лет проживающая за границей.

"По п.9 ст.23 Закона Украины о мобилизации Вы имеете право на отсрочку от мобилизации", — ответил адвокат Андрей Карпенко.

Он также добавил, что гражданин, получивший отсрочку по такому основанию, может и выезжать за границу, скажем, для сопровождения больной матери для лечения или операции.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью.

Добавим, что нужно для оформления отсрочки по уходу за дальним родственником.

семья мобилизация заграница отсрочка военнообязанные

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