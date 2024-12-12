Мобілізація в Україні — як оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю

Батько грає із сином у шахи. Фото: depositphotos.com

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, мають право на відстрочку від призову на військову службу під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Про нюанси її оформлення розповів адвокат Роман Лихачов в коментарі виданню "Телеграф".

Читайте також:

Нюанси отримання відстрочки

Оформити відстрочку мають право військовозобовʼязані, які виховують та є законними представниками (батьками, опікунами піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователям) дитини з інвалідністю віком до 18 років.

При цьому, слід знати, що у ст. 26 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про те, що інвалідність у дитини є підставою для відстрочки від мобілізації виключно в тому випадку, коли немає інших працездатних родичів, які доглядають за нею.

За словами правозахисника, вкрай важливо, щоб людина, яка має відстрочку, не барилася та вчасно її оформила в ТЦК, у якому стоїть на обліку. Адже наявність підстави не звільняє від призову. Саме оформлена за правилами відстрочка є офіційним правом не проходити військову службу.

"Буває, що людина не встигла подати заяву щодо дитини з інвалідністю і її мобілізували. Потім намагається звільнитися, але підстав для звільнення нема. Тому я завжди раджу людям оформлювати відстрочку своєчасно, якщо є підстави для цього і людина хоче ними скористатися, а не чекати останнього моменту", — підкреслює адвокат.

Чоловік оформлює відстрочку. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Як оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю

Для оформлення відстрочки, військовозобов'язаний повинен прийти в ТЦК та СП, у якому стоїть на обліку, та написати заяву на ім'я голови комісії ТЦК.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії, а також копії військово-облікового документа та паспорта.

Необхідно надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

рішення про встановлення опіки, піклування (для опікунів, піклувальників);

рішення суду про усиновлення (для усиновителів);

рішення про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї (для прийомних батьків);

рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);

документи, які підтверджують інвалідність дитини (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу).

За результатами розгляду військовозобовʼязаному видається довідка про відстрочку та вносяться відомості про відстрочку у Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних, призовників та резервістів.

Військовозобовʼязані, які перебувають на обліку та звернулись до ТЦК та СП з метою оформлення відстрочки не можуть бути направленні на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відстрочка оформляється без проходження медичного огляду.

Раніше ми писали, як військовозобов'язаним чоловікам краще оформлювати відстрочку — через "Резерв+ чи у ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть штрафи вплинути на оформлення відстрочки від мобілізації.

Також ми інформували, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.