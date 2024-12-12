Мобілізація в Україні — як оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю

Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю — які є нюанси
В Україні військовозобов'язані чоловіки, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, мають право на відстрочку від призову на військову службу під час воєнного стану та загальної мобілізації.
Про нюанси її оформлення розповів адвокат Роман Лихачов в коментарі виданню "Телеграф".
Нюанси отримання відстрочки
Оформити відстрочку мають право військовозобовʼязані, які виховують та є законними представниками (батьками, опікунами піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователям) дитини з інвалідністю віком до 18 років.
При цьому, слід знати, що у ст. 26 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про те, що інвалідність у дитини є підставою для відстрочки від мобілізації виключно в тому випадку, коли немає інших працездатних родичів, які доглядають за нею.
За словами правозахисника, вкрай важливо, щоб людина, яка має відстрочку, не барилася та вчасно її оформила в ТЦК, у якому стоїть на обліку. Адже наявність підстави не звільняє від призову. Саме оформлена за правилами відстрочка є офіційним правом не проходити військову службу.
"Буває, що людина не встигла подати заяву щодо дитини з інвалідністю і її мобілізували. Потім намагається звільнитися, але підстав для звільнення нема. Тому я завжди раджу людям оформлювати відстрочку своєчасно, якщо є підстави для цього і людина хоче ними скористатися, а не чекати останнього моменту", — підкреслює адвокат.
Як оформити відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю
Для оформлення відстрочки, військовозобов'язаний повинен прийти в ТЦК та СП, у якому стоїть на обліку, та написати заяву на ім'я голови комісії ТЦК.
До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії, а також копії військово-облікового документа та паспорта.
Необхідно надати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини;
- рішення про встановлення опіки, піклування (для опікунів, піклувальників);
- рішення суду про усиновлення (для усиновителів);
- рішення про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї (для прийомних батьків);
- рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);
- документи, які підтверджують інвалідність дитини (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу).
За результатами розгляду військовозобовʼязаному видається довідка про відстрочку та вносяться відомості про відстрочку у Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних, призовників та резервістів.
Військовозобовʼязані, які перебувають на обліку та звернулись до ТЦК та СП з метою оформлення відстрочки не можуть бути направленні на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відстрочка оформляється без проходження медичного огляду.
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