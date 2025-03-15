Звільнення з ЗСУ за доглядом за родичами дружини — правила

Військовослужбовець із дружиною. Фото: "Гончаренко-центр"

Військовослужбовець Збройних сил України може звільнитися з військової служби для догляду за родичами дружини, якщо вони потребують такого догляду. Але для цього потрібно, щоб були дотримані кілька важливих умов.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

Читайте також:

Догляд військовослужбовця за родичами дружини

Українські військові мають право на звільнення зі Збройних сил України для догляду за близькими родичами.

Причому це право, пояснила адвокатка Марина Бекало, стосується не тільки власних родичів військовослужбовця, а і родичів його дружини.

Дві умови для звільнення

Юристка підкреслила, що у такій ситуації необхідним є дотримання кількох важливих умов.

По-перше, батько чи мати дружини військового повинні мати інвалідність першої чи другої групи.

Крім того, у цих осіб не повинно бути родичів першого чи другого ступеню споріднення. Або, якщо такі родичі й були, то вони самі теж мали задокументовану потребу у догляді сторонніх осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка умова є головною для звільнення із ЗСУ з причини догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можна звільнитися зі Збройних сил України для догляду за повнолітньою дитиною.