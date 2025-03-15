Увольнение из ВСУ по уходу за родственниками жены — правила

Военнослужащий с женой. Фото: "Гончаренко-центр"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины может уволиться с военной службы для ухода за родственниками жены, если они нуждаются в таком уходе. Но для этого нужно, чтобы были соблюдены несколько важных условий.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Уход военнослужащего за родственниками жены

Украинские военные имеют право на увольнение из Вооруженных сил Украины для ухода за близкими родственниками.

Причем это право, пояснила адвокат Марина Бекало, касается не только собственных родственников военнослужащего, а и родственников его жены.

Два условия для освобождения

Юрист подчеркнула, что в такой ситуации необходимо соблюдение нескольких важных условий.

Во-первых, отец или мать жены военного должны иметь инвалидность первой или второй группы.

Кроме того, у этих лиц не должно быть родственников первой или второй степени родства. Или, если такие родственники и были, то они сами тоже имели задокументированную потребность в уходе посторонних лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, какое условие является главным для увольнения из ВСУ по причине ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, когда можно уволиться из Вооруженных сил Украины для ухода за совершеннолетним ребенком.