Догляд за родичем з інвалідністю - чи надається відстрочка для догляду

Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

У ситуації з оформленням відстрочки для догляду за близьким родичем є випадок, коли цей родич має інвалідність І чи ІІ групи. У такому випадку кількість родичів, які можуть здійснювати утримання, не грає жодної ролі, бо людина з інвалідністю має право самостійно обрати свого доглядача.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду за близьким родичем

Громадянин, який хоче отримати відстрочку від мобілізації за підставою "догляд за близьким родичем", має надати до ТЦК відповідну заяву.

У цій заяві має бути вказано про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Та у випадку, якщо цей родич, який потребує догляду, має інвалідність І чи ІІ групи, кількість родичів не має значення.

Особливість догляду за людиною з інвалідністю

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що у такому випадку до документів додається заява самої особи з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

У цій заяві громадянин має вказати прізвище, ім’я та по-батькові особи, яку обирає для здійснення свого утримання — тобто військовозобов’язаного громадянина, який оформлює відстрочку.

При цьому наявність інших родичів не береться до уваги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК для продовження відстрочки для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи треба для відстрочки для догляду за дитиною з інвалідністю.