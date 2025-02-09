Уход за родственником с инвалидностью - предоставляется ли отсрочка для ухода

Уход за родственником с инвалидностью — условие для отсрочки
В ситуации с оформлением отсрочки для ухода за близким родственником есть случай, когда этот родственник имеет инвалидность I или II группы. В таком случае количество родственников, которые могут осуществлять содержание, не играет никакой роли, потому что человек с инвалидностью имеет право самостоятельно выбрать своего смотрителя.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для ухода за близким родственником
Гражданин, который хочет получить отсрочку от мобилизации по основанию "уход за близким родственником", должен предоставить в ТЦК соответствующее заявление.
В этом заявлении должно быть указано об отсутствии других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лиц, указанных в пункте 13 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Но в случае, если этот родственник, нуждающийся в уходе, имеет инвалидность I или II группы, количество родственников не имеет значения.
Особенность ухода за человеком с инвалидностью
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в таком случае к документам прилагается заявление самого лица с инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе.
В этом заявлении гражданин должен указать фамилию, имя и отчество лица, которое выбирает для осуществления своего содержания — то есть военнообязанного гражданина, который оформляет отсрочку.
При этом наличие других родственников не принимается во внимание.
Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки для ухода за близкими родственниками.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для отсрочки по уходу за ребенком с инвалидностью.
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