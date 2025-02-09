Уход за родственником с инвалидностью - предоставляется ли отсрочка для ухода

Мужчина с отцом, который имеет инвалидность. Фото: freepik.com

В ситуации с оформлением отсрочки для ухода за близким родственником есть случай, когда этот родственник имеет инвалидность I или II группы. В таком случае количество родственников, которые могут осуществлять содержание, не играет никакой роли, потому что человек с инвалидностью имеет право самостоятельно выбрать своего смотрителя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для ухода за близким родственником

Гражданин, который хочет получить отсрочку от мобилизации по основанию "уход за близким родственником", должен предоставить в ТЦК соответствующее заявление.

В этом заявлении должно быть указано об отсутствии других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лиц, указанных в пункте 13 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но в случае, если этот родственник, нуждающийся в уходе, имеет инвалидность I или II группы, количество родственников не имеет значения.

Особенность ухода за человеком с инвалидностью

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в таком случае к документам прилагается заявление самого лица с инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе.

В этом заявлении гражданин должен указать фамилию, имя и отчество лица, которое выбирает для осуществления своего содержания — то есть военнообязанного гражданина, который оформляет отсрочку.

При этом наличие других родственников не принимается во внимание.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки для ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для отсрочки по уходу за ребенком с инвалидностью.