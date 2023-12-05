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Доклала руку РФ — у ЗСУ пояснили, чому багато ухилянтів від мобілізації

5 грудня 2023 02:25
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Інна Буряк
редактор
Доклала руку РФ — у ЗСУ пояснили, чому багато ухилянтів від мобілізації
Військовозобов'язані українці прибувають в ТЦК. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог продовжує сипати пропагандистськими вкидами навіть на тему мобілізації в Україні. Таким чином, за словами військового ЗСУ, ексволонтера Романа Сініцина, до війни противник долучає не лише танки, а й інформацію. 

Про це Роман Сініцин розповів в інтерв'ю Суспільному.

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Військовий зазначив, що в Україні є громадяни, які не мають бажання мобілізуватися на передову. Він наголосив, що насправді це не є такою великою проблемою.

"Тут є ще велика частка пропаганди РФ, яка цю тему роздуває… Їм вигідно, щоб ця тема була в інформаційній повістці — наприклад, про "беспредел" військкомів. Я коли мобілізувався, "беспределу" не бачив…", — розповів Сініцин.

За його словами, безумовно, в роботі ТЦК є певні питання, що потребують розв'язання — десь справжні, а "десь підмонтовані".

"Але ми не можемо "сипатись" чи давати ворогу впливати на нас інформаційними кампаніями", — додав військовий.

Нагадаємо, що екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наступний рік для українців може стати не переможним, а навпаки. Він також пояснив, що саме є причиною цієї проблеми. 

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