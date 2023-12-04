Наступний рік може стати не переможним, а навпаки — Дикий про головну проблему фронту

Екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий. Фото: Сергій Старостенко

Екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наступний рік для українців може стати не переможним, а навпаки. Причиною цієї проблеми є брак бійців на фронті.

Про це Євген Дикий розповів в ефірі телемарафону.

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"Ми зараз нарешті почали говорити, що в нас бракує особового складу. І це треба говорити, бо якщо ми не мобілізуємося в усіх сенсах цього слова, то наступний рік для нас буде не те що не переможним, а маятник може піти в зворотній бік", — зазначив Дикий.

Він розповів, що в окупантів така ж проблема з нестачею особового складу.

"У них (росіян. — Ред.) теж страшна проблема з людьми, і цю проблему зробили наші захисники", — пояснив Дикий.

Нагадаємо що колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, скільки Україна має мобілізувати людей на передову в першому півріччі наступного року. За його словами, при 30-мільйонному населенні ця цифра підйомна.

Також ми писали, що Дикий пояснив, чому наступного року Україна має мобілізувати більше ресурсів та фінансів для війни проти російських окупантів.