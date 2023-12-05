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Приложила руку РФ — в ВСУ объяснили, почему много уклонистов от мобилизации

5 декабря 2023 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Приложила руку РФ — в ВСУ объяснили, почему много уклонистов от мобилизации
Военнообязанные украинцы прибывают в ТЦК. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг продолжает сыпать пропагандистскими вбросами даже на тему мобилизации в Украине. Таким образом, по словам военного ВСУ, экс-волонтера Романа Синицына, к войне противник приобщает не только танки, но и информацию.

Об этом Роман Синицын рассказал в интервью Суспільному.

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Военный отметил, что в Украине есть граждане, не желающие мобилизоваться на передовую. Он подчеркнул, что на самом деле это не столь большая проблема.

"Здесь есть еще большая доля пропаганды РФ, которая эту тему раздувает… Им выгодно, чтобы эта тема была в информационной повестке — например, о беспределе военнослужащих. Я когда мобилизовался, беспредела не видел…", — рассказал Синицын.

По его словам, безусловно, в работе ТЦК есть определенные вопросы, требующие решения — где-то настоящие, а "где-то подмонтированные".

"Но мы не можем "сыпаться" или давать врагу влиять на нас информационными кампаниями", — добавил военный.

Напомним, что экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что следующий год для украинцев может оказаться не победным, а наоборот. Он также пояснил, что именно есть причиной этой проблемы.

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