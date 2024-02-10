Документи, які потрібно пред'являти на блокпостах — перелік

Перевірка документів на дорозі. Фото: "Цензор.НЕТ"

Під час дії воєнного стану українці, іноземці та особи без громадянства повинні завжди мати з собою посвідчувальні документи. Їх пред'являють на вимогу вповноважених представників влади.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Документи, що посвідчують особу

Перелік документів, що посвідчують особу в Україні, зазначено в Законі України №5492-VI Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Згідно зі статтею 13, посвідчувальні документи можуть бути двох видів залежно від їх функціонального призначення:

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство;

документи, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус людини.

Всі документи, що зазначені у законі, можуть використовуватись під час перевірки з метою ідентифікації особи.

У інших ситуаціях вимоги до необхідних документів можуть бути більш конкретизовані. Наприклад, посвідчення водія підтверджує не лише особу, але і її право керувати транспортним засобом.

Які документи посвідчують особу:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Нагадаємо, поширена останнім часом ситуація, коли військові зупиняють автомобіль на блокпосту та перевіряють документи. Адвокат Олександр Потєшін розповів, як реагувати на це водію та пасажирам.

Також ми писали, що через повномасштабне вторгнення Росії майже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, одним з найважливіших документів у цей час як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців є військовий квиток. Проте, часом трапляються ситуації, коли документ може бути втрачений, вкрадений або пошкоджений.