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Документы, которые нужно предъявлять на блокпостах — список

10 февраля 2024 23:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Документы, которые нужно предъявлять на блокпостах — список
Проверка документов на дороге. Фото: "Цензор.НЕТ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время военного положения украинцы, иностранцы и лица без гражданства должны всегда иметь с собой удостоверительные документы. Их предъявляют по требованию уполномоченных представителей власти.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Документы, удостоверяющие личность

Перечень документов, удостоверяющих личность в Украине, указан в Законе Украины №5492-VI О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус.

Согласно статье 13, удостоверительные документы могут быть двух видов в зависимости от их функционального назначения:

  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус человека.

Все документы, указанные в законе, могут использоваться при проверке с целью идентификации личности.

В других ситуациях требования к необходимым документам могут быть более конкретизированы. Например, водительское удостоверение подтверждает не только личность, но и ее право управлять транспортным средством.

Какие документы удостоверяют личность:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • водительское удостоверение;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • постоянный вид на жительство;
  • временный вид на жительство;
  • карточка мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Напомним, распространена в последнее время ситуация, когда военные останавливают автомобиль на блокпосту и проверяют документы. Адвокат Александр Потешин рассказал, как реагировать на это водителю и пассажирам.

Также мы писали, что из-за полномасштабного вторжения России почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Итак, одним из важнейших документов в настоящее время как для военнообязанных, так и для военнослужащих является военный билет. Однако иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.

война
украинцы
Украина
документы
ТЦК и СП

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