Документы, которые нужно предъявлять на блокпостах — список
Во время военного положения украинцы, иностранцы и лица без гражданства должны всегда иметь с собой удостоверительные документы. Их предъявляют по требованию уполномоченных представителей власти.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Документы, удостоверяющие личность
Перечень документов, удостоверяющих личность в Украине, указан в Законе Украины №5492-VI О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус.
Согласно статье 13, удостоверительные документы могут быть двух видов в зависимости от их функционального назначения:
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус человека.
Все документы, указанные в законе, могут использоваться при проверке с целью идентификации личности.
В других ситуациях требования к необходимым документам могут быть более конкретизированы. Например, водительское удостоверение подтверждает не только личность, но и ее право управлять транспортным средством.
Какие документы удостоверяют личность:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- водительское удостоверение;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- постоянный вид на жительство;
- временный вид на жительство;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Напомним, распространена в последнее время ситуация, когда военные останавливают автомобиль на блокпосту и проверяют документы. Адвокат Александр Потешин рассказал, как реагировать на это водителю и пассажирам.
Также мы писали, что из-за полномасштабного вторжения России почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Итак, одним из важнейших документов в настоящее время как для военнообязанных, так и для военнослужащих является военный билет. Однако иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.
Читайте Новини.LIVE!