Документы, которые нужно предъявлять на блокпостах — список

Проверка документов на дороге. Фото: "Цензор.НЕТ"

Во время военного положения украинцы, иностранцы и лица без гражданства должны всегда иметь с собой удостоверительные документы. Их предъявляют по требованию уполномоченных представителей власти.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Документы, удостоверяющие личность

Перечень документов, удостоверяющих личность в Украине, указан в Законе Украины №5492-VI О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус.

Согласно статье 13, удостоверительные документы могут быть двух видов в зависимости от их функционального назначения:

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство;

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие специальный статус человека.

Все документы, указанные в законе, могут использоваться при проверке с целью идентификации личности.

В других ситуациях требования к необходимым документам могут быть более конкретизированы. Например, водительское удостоверение подтверждает не только личность, но и ее право управлять транспортным средством.

Какие документы удостоверяют личность:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

постоянный вид на жительство;

временный вид на жительство;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Напомним, распространена в последнее время ситуация, когда военные останавливают автомобиль на блокпосту и проверяют документы. Адвокат Александр Потешин рассказал, как реагировать на это водителю и пассажирам.

Также мы писали, что из-за полномасштабного вторжения России почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Итак, одним из важнейших документов в настоящее время как для военнообязанных, так и для военнослужащих является военный билет. Однако иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.