Військовий квиток в держзакладах запитуватимуть все частіше — які передбачені обмеження

Чоловік демонструє військовий квиток. Фото: Новини.LIVE

Для отримання державних послуг в Україні почнуть частіше вимагати військово-облікові документи. Йдеться про сотні, якщо не тисячі різних послуг, важливих для комфортного життя. Виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю ТСН у понеділок, 24 червня.

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Для чого впроваджуються обмеження

"Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Що не можна зробити без військового квитка

Як повідомила адвокатка Марина Бекало, без військово-облікового документа чоловікам 18-60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном — це отримання паспорта, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану.

Проте є такі винятки:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

В яких ще випадках потрібен військовий квиток

Також без військового квитка в Україні неможливо:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.

Чи будуть збільшені обмеження

Адвокатка вважає безпідставними заяви Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно: зареєструвати право на земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість без військово-облікового документу поки що можливо. Аналогічна ситуація з оформленням права власності на рухоме майно, тобто транспортні засоби.

"Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно", — вважає адвокатка.

Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо).

Раніше ми повідомляли, як застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" змінив процес мобілізації в Україні.

Також ми писали, що військовий квиток можна отримати у три способи: як офлайн, так і онлайн, а з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.