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Доступ обмежено — що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка

25 червня 2024 15:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток в держзакладах запитуватимуть все частіше — які передбачені обмеження
Чоловік демонструє військовий квиток. Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для отримання державних послуг в Україні почнуть частіше вимагати військово-облікові документи. Йдеться про сотні, якщо не тисячі різних послуг, важливих для комфортного життя. Виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю ТСН у понеділок, 24 червня. 

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Для чого впроваджуються обмеження

"Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Що не можна зробити без військового квитка

Як повідомила адвокатка Марина Бекало, без військово-облікового документа чоловікам 18-60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном — це отримання паспорта, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану.

Проте є такі винятки: 

  • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; 
  • вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства; 
  • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

В яких ще випадках потрібен військовий квиток

Також без військового квитка в Україні неможливо:

  • подати заяву на реєстрацію шлюбу;
  • оформити паспортні документи;
  • оформити посвідчення водія;
  • вступити на навчання до закладу освіти;
  • бути прийнятим на роботу;
  • подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності. 

Чи будуть збільшені обмеження

Адвокатка вважає безпідставними заяви Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно: зареєструвати право на земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість без військово-облікового документу поки що можливо. Аналогічна ситуація з оформленням права власності на рухоме майно, тобто транспортні засоби. 

"Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно", — вважає адвокатка.

Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо). 

Раніше ми повідомляли, як застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" змінив процес мобілізації в Україні.

Також ми писали, що військовий квиток можна отримати у три способи: як офлайн, так і онлайн, а з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

Денис Малюська
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП
військовозобов'язані
обмеження
Міністерство юстиції

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