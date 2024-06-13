Мобілізація в Україні — які держпослуги будуть недоступні без військового квитка

Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

З набранням чинності нового закону про мобілізацію мобілізаційні заходи в Україні стали більш жорсткими. Зокрема, у військовозобов'язаних чоловіків з'явилося зобов'язання носити із собою військово-облікові документи, а також оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Тих, громадян, які ігнорують правила військового обліку та інші вимоги пов'язані з процесом загальної мобілізації в країні, чекають не тільки покарання, а й обмеження. Так, зокрема їм можуть відмовляти в наданні держпослуг.

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Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

Міністр юстиції Денис Малюська. Скриншот з відео на Youtube

Чи законно відмовляти у наданні адмінпослуг через відсутність військового квитка

Відповідно до Закону України " Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо).

За словами міністра, обов'язок мати військово-обліковий документ дозволить українцям "з’являтись на радарах держави".

"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — запевнив Денис Малюська.

Для яких послуг будуть потрібні військово-облікові документи

За словами чиновника, масштабної реформи очікувати не варто, оскільки законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. Наразі мова йде про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можна виставити таку вимогу. Зокрема, це стосуватиметься послуг, потрібних "задля гарного життя" та особистого комфорту військовозобов’язаного.

При цьому Малюська підкреслив, що це не стосуватиметься критично важливих послуг.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зазначив голова Мін'юсту.

Раніше ми писали, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.

Нагадаємо, ми інформували, що п'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка.

Також ми повідомляли, коли військовий квиток можуть визнати недійсним.