Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у держпослугах — що відомо arrow

Деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у держпослугах — що відомо

13 червня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які держпослуги будуть недоступні без військового квитка
Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З набранням чинності нового закону про мобілізацію мобілізаційні заходи в Україні стали більш жорсткими. Зокрема, у військовозобов'язаних чоловіків з'явилося зобов'язання носити із собою військово-облікові документи, а також оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Тих, громадян, які ігнорують правила військового обліку та інші вимоги пов'язані з процесом загальної мобілізації в країні, чекають не тільки покарання, а й обмеження. Так, зокрема їм можуть відмовляти в наданні держпослуг. 

Читайте також:

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

 

Чи законно відмовляти у наданні адмінпослуг через відсутність військового квитка
Міністр юстиції Денис Малюська. Скриншот з відео на Youtube

Чи законно відмовляти у наданні адмінпослуг через відсутність військового квитка

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо). 

За словами міністра, обов'язок мати військово-обліковий документ дозволить українцям "з’являтись на радарах держави".

"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — запевнив Денис Малюська.

Для яких послуг будуть потрібні військово-облікові документи

За словами чиновника, масштабної реформи очікувати не варто, оскільки законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. Наразі мова йде про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можна виставити таку вимогу. Зокрема, це стосуватиметься послуг, потрібних "задля гарного життя" та особистого комфорту військовозобов’язаного. 

При цьому Малюська підкреслив, що це не стосуватиметься критично важливих послуг

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зазначив голова Мін'юсту.

 

Раніше ми писали, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.

Нагадаємо, ми інформували, що п'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка.

Також ми повідомляли, коли військовий квиток можуть визнати недійсним.

Україна
військовозобов'язані
мобілізація
Мін'юст
військовий квиток
військовий облік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування