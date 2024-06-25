Военный билет в госучреждениях будут спрашивать все чаще — какие предусмотрены ограничения

Мужчина демонстрирует военный билет. Фото: Новини.LIVE

Для получения государственных услуг в Украине начнут чаще требовать военно-учетные документы. Речь идет о сотнях, если не тысячах различных услуг, важных для комфортной жизни. Исключение составят только "критически важные" услуги и услуги, связанные с детьми и семьей.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью ТСН в понедельник, 24 июня.

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Для чего внедряются ограничения

"Это необходимо, чтобы человек появился на радарах государства. Чтобы оно понимало, где человек находится, кто он, что он, какие есть средства связи. Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — сказал Денис Малюська.

Он отметил, что исключение составят только "критически важные" услуги и услуги, связанные с детьми и семьей.

Что нельзя сделать без военного билета

Как сообщила адвокат Марина Бекало, без военно-учетного документа мужчинам 18-60 лет невозможно получить консульские услуги за рубежом — это получение паспорта, удостоверение доверенностей, договоров, заверение документов, регистрация актов гражданского состояния.

Однако есть такие исключения:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

В каких еще случаях нужен военный билет

Также без военного билета в Украине невозможно:

подать заявление на регистрацию брака;

оформить паспортные документы;

оформить водительское удостоверение;

поступить на обучение в учебное заведение;

быть принятым на работу;

подать документы на МСЭК на установление инвалидности.

Будут ли увеличены ограничения

Адвокат считает безосновательными заявления Малюськи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество: зарегистрировать право на земельные участки, жилую или нежилую недвижимость без военно-учетного документа пока возможно. Аналогичная ситуация с оформлением права собственности на движимое имущество, то есть транспортные средства.

"Но судя по тому, с какими темпами ограничиваются права военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет, в частности в получении административных услуг, то вероятно, скоро следует ожидать изменений и в вопросах государственной регистрации прав на движимое и недвижимое имущество", — считает адвокат.

Напомним, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

Ранее мы сообщали, как приложение для военнообязанных "Резерв+" изменило процесс мобилизации в Украине.

Также мы писали, что военный билет можно получить тремя способами: как офлайн, так и онлайн, а со следующей недели украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.