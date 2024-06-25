Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Доступ ограничен — что украинские мужчины не могут сделать без военного билета arrow

Доступ ограничен — что украинские мужчины не могут сделать без военного билета

25 июня 2024 15:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный билет в госучреждениях будут спрашивать все чаще — какие предусмотрены ограничения
Мужчина демонстрирует военный билет. Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для получения государственных услуг в Украине начнут чаще требовать военно-учетные документы. Речь идет о сотнях, если не тысячах различных услуг, важных для комфортной жизни. Исключение составят только "критически важные" услуги и услуги, связанные с детьми и семьей.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью ТСН в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Для чего внедряются ограничения

"Это необходимо, чтобы человек появился на радарах государства. Чтобы оно понимало, где человек находится, кто он, что он, какие есть средства связи. Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — сказал Денис Малюська.

Он отметил, что исключение составят только "критически важные" услуги и услуги, связанные с детьми и семьей.

Что нельзя сделать без военного билета

Как сообщила адвокат Марина Бекало, без военно-учетного документа мужчинам 18-60 лет невозможно получить консульские услуги за рубежом — это получение паспорта, удостоверение доверенностей, договоров, заверение документов, регистрация актов гражданского состояния.

Однако есть такие исключения: 

  • оформление удостоверения личности на возвращение в Украину; 
  • совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства; 
  • совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

В каких еще случаях нужен военный билет

Также без военного билета в Украине невозможно:

  • подать заявление на регистрацию брака;
  • оформить паспортные документы;
  • оформить водительское удостоверение;
  • поступить на обучение в учебное заведение;
  • быть принятым на работу;
  • подать документы на МСЭК на установление инвалидности.

Будут ли увеличены ограничения

Адвокат считает безосновательными заявления Малюськи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество: зарегистрировать право на земельные участки, жилую или нежилую недвижимость без военно-учетного документа пока возможно. Аналогичная ситуация с оформлением права собственности на движимое имущество, то есть транспортные средства. 

"Но судя по тому, с какими темпами ограничиваются права военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет, в частности в получении административных услуг, то вероятно, скоро следует ожидать изменений и в вопросах государственной регистрации прав на движимое и недвижимое имущество", — считает адвокат.

Напомним, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

Ранее мы сообщали, как приложение для военнообязанных "Резерв+" изменило процесс мобилизации в Украине.

Также мы писали, что военный билет можно получить тремя способами: как офлайн, так и онлайн, а со следующей недели украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Денис Малюська
мобилизация
военный билет
ТЦК и СП
военнообязанные
ограничения
Министерство юстиции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление