Як оформити довідку про поранення під час війни — перелік документів та куди звертатися

Поранені військові. Фото: Cerise Sudry-Le Dû

Довідка про обставини поранення є важливим офіційним документом, що містить інформацію про обставини отримання поранення військовослужбовцем та його медичний стан. Вона є чи не найнеобхіднішою для надання соціальних гарантій та компенсацій.

Як та де її оформити — читайте далі на Новини.LIVE.

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Як отримати довідку про обставини поранення

Довідка про обставини поранення видається на підставі наказу командира військової частини, в якій служить військовослужбовець. Для її отримання необхідно подати рапорт до керівництва підрозділу, де він проходить службу. Видається документ за підписом командира частини на основі відповідних наказів, а також інших документів, таких як журнал бойових дій, бойові донесення чи медичні карти.

Що таке первинна медична карта

Ця карта заповнюється медичним персоналом після надання першої медичної допомоги і супроводжує пораненого на всіх етапах лікування. Форма 100. визначена додатком 4 наказу Генерального штабу ЗСУ від 09.07.2018 "258 "Про затвердження Керівництва з медичної евакуації в Збройних Силах України", є важливою для подальшого отримання довідки про обставини поранення та оформлення компенсацій.

Як подати рапорт на отримання довідки про обставини поранення

Військовослужбовцю слід переконатися, що його командир повідомив штаб військової частини про поранення. Якщо цього не було зроблено, військовий може самостійно подати рапорт із проханням видати довідку. До рапорту варто додати пояснення обставин поранення та, за можливості, свідчення інших військовослужбовців, щонайменше 2-3 осіб.

Щоб зареєструвати рапорт, його потрібно передати в реєстраційну частину або відправити рекомендованим листом.

У випадку відмови у видачі довідки необхідно вимагати письмове пояснення причин, після чого можна звернутися зі скаргою до штабу оперативного командування або ВСП. Це потрібно зробити не пізніше ніж протягом місяця після отримання відмови. Обов'язково додайте копію рапорту до скарги.

Якщо військовослужбовцю не надали навіть відмову, тоді потрібно поскаржитися на бездіяльність командира та знову ж таки долучити копію рапорту.

Важливість довідки про обставини поранення

Цей документ є основою для соціального захисту військовослужбовців та ветеранів, а також для нарахування компенсацій. Для отримання довідки можна звернутися до медичної установи чи військово-медичної, РТЦК та СП. Довідка є необхідною для проходження ВЛК або МСЕК та впливає на розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності.

Довідка про поранення видається щонайменше у двох примірниках. Проте юристи рекомендують робити чотири копії:

Для наказу про виплату додаткової винагороди.

Для особової справи військовослужбовця.

Для госпітальної військово-лікарської комісії.

Для оформлення одноразової грошової допомоги.

Вимоги до змісту довідки

У документі обов'язково зазначаються обставини, за яких було отримано поранення, інформація про можливе алкогольне чи наркотичне сп'яніння, а також чи пов’язане поранення з адміністративним або кримінальним порушенням військовослужбовця.

Нагадаємо, родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання виплат.

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