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Справка о ранениях во время войны — как и где ее получить

19 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить справку о ранениях во время войны — перечень документов и куда обращаться
Раненые военные. Фото: Cerise Sudry-Le Dû
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Справка об обстоятельствах ранения является важным официальным документом, содержащим информацию об обстоятельствах получения ранения военнослужащим и его медицинское состояние. Она едва ли не самая важная для предоставления социальных гарантий и компенсаций.

Как и где ее оформить, читайте дальше на Новини.LIVE.

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Как получить справку об обстоятельствах ранения

Справка об обстоятельствах ранения выдается на основании приказа командира воинской части, где служит военнослужащий. Для ее получения необходимо подать рапорт руководству подразделения, где он проходит службу. Выдается документ с подписью командира части на основе соответствующих приказов, а также других документов, таких как журнал боевых действий, боевые донесения или медицинские карты.

Что такое первичная медицинская карта

Эта карта заполняется медицинским персоналом после оказания первой медицинской помощи и сопровождает раненого на всех этапах лечения. Форма 100, определенная приложением 4 приказа Генерального штаба ВСУ от 09.07.2018 "258 "Об утверждении Руководства по медицинской эвакуации в Вооруженных Силах Украины", является важной для дальнейшего получения справки об обстоятельствах ранения и оформления компенсаций.

Как подать рапорт на получение справки об обстоятельствах ранения

Военнослужащему следует убедиться, что его командир уведомил штаб воинской части о ранениях. Если это не было сделано, военный может самостоятельно подать рапорт с просьбой выдать справку. К рапорту следует добавить объяснение обстоятельств ранения и, по возможности, показания других военнослужащих, не менее 2-3 человек.

Чтобы зарегистрировать рапорт, его нужно передать в регистрационную часть или отправить заказным письмом.

В случае отказа в выдаче справки необходимо потребовать письменное объяснение причин, после чего можно обратиться с жалобой в штаб оперативного командования или ВСП. Это нужно сделать не позднее месяца после получения отказа. Обязательно добавьте копию рапорта к жалобе.

Если военнослужащему не предоставили даже отказ, нужно пожаловаться на бездействие командира и опять же добавить копию рапорта.

Важность справки об обстоятельствах ранения

Этот документ является основой социальной защиты военнослужащих и ветеранов, а также для начисления компенсаций. Для получения справки можно обратиться в медицинское учреждение или военно-медицинское, РТЦК и СП. Справка необходима для прохождения ВЛК или МСЭК и влияет на размер единовременного пособия в случае установления инвалидности.

Справка о ранении выдается в не менее двух экземплярах. Тем не менее юристы рекомендуют делать четыре копии:

  • Для приказа о выплате дополнительного вознаграждения.
  • Для личного дела военнослужащего.
  • Для госпитальной военно-врачебной комиссии.
  • Для оформления единовременной денежной помощи.

Требования к содержанию справки

В документе обязательно указываются обстоятельства, при которых были получены ранения, информация о возможном алкогольном или наркотическом опьянении, а также связано ли ранение с административным или уголовным нарушением военнослужащего.

Напомним, родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение выплат.

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мобилизация справка МСЭК ранение военнослужащие

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