Відстрочка для багатодітного батька - чи надається відстрочка чоловіку, дружина якого вагітна третьою дитиною

Двоє дітей і дружина вагітна третім — чи є відстрочка
Факт вагітності дружини військовозобов’язаного чи військовослужбовця ЗСУ третьою його дитиною не надає права на відстрочку чи звільнення з лав ЗСУ. Таке право з’являється тільки після фіксації факту народження.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Багатодітні батьки
Частина військовозобов’язаних громадян, яка має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації.
"Треба, щоб у Вас на утриманні було троє Ваших дітей, віком до 18 років за відсутності заборгованості по аліментах", — відповів на питання такого громадянина адвокат Євген Александрович.
Чи надає право на відстрочку вагітність третьою дитиною
Громадянин, який звернувся до юристів, наголосив, що він має двох дітей, а третім дружина тільки вагітна. Крім того, пояснив військовозобов’язаний, він живе з матір’ю дітей у незареєстрованому шлюбі.
Юрист Сергій Богун пояснив, коли у такій ситуації надається відстрочка від мобілізації чи звільнення з лав ЗСУ.
"Якщо доведете факт народження та утримання третьої", — зазначив Богун.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три причини можуть позбавити багатодітних батьків права на відстрочку від мобілізації.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити багатодітним батькам, у яких не відображається відстрочка в "Резерв+".
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