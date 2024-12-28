Відстрочка для багатодітного батька - чи надається відстрочка чоловіку, дружина якого вагітна третьою дитиною

Багатодітна сім’я. Фото: sobor.com.ua

Факт вагітності дружини військовозобов’язаного чи військовослужбовця ЗСУ третьою його дитиною не надає права на відстрочку чи звільнення з лав ЗСУ. Таке право з’являється тільки після фіксації факту народження.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Багатодітні батьки

Частина військовозобов’язаних громадян, яка має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації.

"Треба, щоб у Вас на утриманні було троє Ваших дітей, віком до 18 років за відсутності заборгованості по аліментах", — відповів на питання такого громадянина адвокат Євген Александрович.

Чи надає право на відстрочку вагітність третьою дитиною

Громадянин, який звернувся до юристів, наголосив, що він має двох дітей, а третім дружина тільки вагітна. Крім того, пояснив військовозобов’язаний, він живе з матір’ю дітей у незареєстрованому шлюбі.

Юрист Сергій Богун пояснив, коли у такій ситуації надається відстрочка від мобілізації чи звільнення з лав ЗСУ.

"Якщо доведете факт народження та утримання третьої", — зазначив Богун.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три причини можуть позбавити багатодітних батьків права на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити багатодітним батькам, у яких не відображається відстрочка в "Резерв+".