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Двое детей и жена беременна третьим — есть ли отсрочка

28 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для многодетного отца - предоставляется ли отсрочка мужу, жена которого беременна третьим ребенком
Многодетная семья. Фото: sobor.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Факт беременности жены военнообязанного или военнослужащего ВСУ третьим его ребенком не дает права на отсрочку или увольнение из рядов ВСУ. Такое право появляется только после фиксации факта рождения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Часть военнообязанных граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

"Надо, чтобы у Вас на иждивении было трое Ваших детей в возрасте до 18 лет при отсутствии задолженности по алиментам", — ответил на вопрос такого гражданина адвокат Евгений Александрович.

Дает ли право на отсрочку беременность третьим ребенком

Гражданин, обратившийся к юристам, подчеркнул, что у него двое детей, а третьим жена только беременна. Кроме того, объяснил военнообязанный, он живет с матерью детей в незарегистрированном браке.

Юрист Сергей Богун объяснил, когда в такой ситуации предоставляется отсрочка от мобилизации или освобождения из рядов ВСУ.

"Если докажете факт рождения и содержания третьего", — отметил Богун.

Напомним, мы ранее писали о том, какие три причины могут лишить многодетных родителей права на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что делать многодетным родителям, у которых не отражается отсрочка в "Резерве+".

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