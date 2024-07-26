Дружина вагітна третьою дитиною - чи має чоловік право на відстрочку

Чоловік з вагітною дружиною. Фото: Pexels

Військовозобов’язаний громадянин, який має двох дітей та дружину, вагітну третьою дитиною, не має права на відстрочку. Тільки в той день, коли дружина народить цю дитину, чоловік отримає право на бронювання від мобілізації.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.Pro".

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Відстрочка для багатодітних батьків

Частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Це стосується, зокрема, чоловіків, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Чи прирівнюється вагітність до третьої дитини

Разом з тим, ситуація, коли у чоловік має двох неповнолітніх дітей, а його дружина вагітна третьою дитиною — не прирівнюється до варіанту із трьома дітьми і не надає права на відстрочку.

Це право чоловік набуде у той день, коли його дружина народить третю дружину, і сам військовозобов’язаний стане багатодітним батьком.

Нагадаємо, що при розгляді заяв від багатодітних батьків ТЦК та СП не мають права направляти таких осіб на ВЛК для медичного огляду до ухвалення комісією відповідного рішення про надання відстрочки.

Додамо, що в Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК та СП можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ. Тепер їм треба нотаріально довести участь у матеріальному утриманні дітей.