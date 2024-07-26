Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Двое несовершеннолетних детей — защищает ли третья беременность жены от мобилизации arrow

Двое несовершеннолетних детей — защищает ли третья беременность жены от мобилизации

26 июля 2024 20:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жена беременна третьим ребенком - имеет ли мужчина право на отсрочку
Мужчина с беременной женой. Фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, имеющий двоих детей и жену, беременную третьим ребенком, не имеет права на отсрочку. Только в тот день, когда жена родит этого ребенка, мужчина получит право на бронирование от мобилизации.

Об этом говорится в материале "Новини.Pro".

Читайте также:

Отсрочка для многодетных отцов

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации в период.

Это касается, в частности, мужчин, у которых трое или более несовершеннолетних детей.

Приравнивается ли беременность к третьему ребенку

Вместе с тем, ситуация, когда у мужчины двое несовершеннолетних детей, а его жена беременна третьим — не приравнивается к варианту с тремя детьми и не дает права на отсрочку.

Это право муж приобретет в тот день, когда его жена родит третьего ребенка и сам военнообязанный станет многодетным отцом.

Напомним, что при рассмотрении заявлений от многодетных отцов ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВЛК для медицинского осмотра для принятия комиссией соответствующего решения о предоставлении отсрочки.

Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных отцов дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.

дети беременность мобилизация отсрочка родители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион