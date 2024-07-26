Жена беременна третьим ребенком - имеет ли мужчина право на отсрочку

Мужчина с беременной женой. Фото: Pexels

Военнообязанный гражданин, имеющий двоих детей и жену, беременную третьим ребенком, не имеет права на отсрочку. Только в тот день, когда жена родит этого ребенка, мужчина получит право на бронирование от мобилизации.

Об этом говорится в материале "Новини.Pro".

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Отсрочка для многодетных отцов

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации в период.

Это касается, в частности, мужчин, у которых трое или более несовершеннолетних детей.

Приравнивается ли беременность к третьему ребенку

Вместе с тем, ситуация, когда у мужчины двое несовершеннолетних детей, а его жена беременна третьим — не приравнивается к варианту с тремя детьми и не дает права на отсрочку.

Это право муж приобретет в тот день, когда его жена родит третьего ребенка и сам военнообязанный станет многодетным отцом.

Напомним, что при рассмотрении заявлений от многодетных отцов ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВЛК для медицинского осмотра для принятия комиссией соответствующего решения о предоставлении отсрочки.

Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных отцов дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.