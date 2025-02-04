Мобілізація в Україні 2025 — кому дозволили бронювати 100% працівників

Працівники ТЦК займаються паперовою роботою. Фото: Винницький ТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі критично важливі для держави підприємства, установи та організації мають право забронювати своїх працівників від призову до армії. Зазвичай не більше ніж 50% від усієї кількості військовозобов'язаних. В окремих випадках підприємству дають бронь 100%. Наразі ще двом галузям дали таку можливість.

Відповідні зміни було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України №36 від 14.01.2025 року, пише РБК-Україна.

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Коли можна забронювати 100% медиків

Відповідно до вищезгаданої постанови, бронюванню підлягають всі військовозобов'язані медичні працівники, якщо у наступних закладах вони працюють за основним місцем роботи:

заклади охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

заклади громадського здоров'я;

установи, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

центри крові.

Працівники ТЦК переглядають документи військовозобов'язаних. Фото: armyinform.com.ua

Бронювання працівників САП

Наразі 100% бронюванню підлягають усі військовозобов'язані, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Додамо, повне бронювання (100%) доступне виключно для тих підприємств, установ та організацій, які без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни.

Раніше ми писали, які ще професії підлягають бронюванню 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть ТЦК анулювати бронювання від мобілізації.

Також ми інформували, чи можна забронювати людину, яка перебуває на оперативному резерві.