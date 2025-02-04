Мобилизация в Украине 2025 — кому разрешили бронировать 100% работников

Двум отраслям в Украине разрешили бронировать 100% работников
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые критически важные для государства предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать своих работников от призыва в армию. Обычно не более 50% от всего количества военнообязанных. В отдельных случаях предприятию дают бронь 100%. Сейчас еще двум отраслям дали такую возможность.
Соответствующие изменения были введены постановлением Кабинета Министров Украины №36 от 14.01.2025 года, пишет РБК-Украина.
Так, теперь можно забронировать 100% работников медицинской отрасли и работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Когда можно забронировать 100% медиков
Согласно вышеупомянутому постановлению, бронированию подлежат все военнообязанные медицинские работники, если в следующих заведениях они работают по основному месту работы:
- учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- заведения общественного здоровья;
- учреждения, осуществляющие деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам;
- центры крови.
Бронирование работников САП
Сейчас 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Добавим, полное бронирование (100%) доступно исключительно для тех предприятий, учреждений и организаций, без которых невозможно обеспечить жизнедеятельность страны.
Ранее мы писали, какие еще профессии подлежат бронированию в 2025 году.
Напомним, мы сообщали, могут ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.
Также мы информировали, можно ли забронировать человека, который находится на оперативном резерве.
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