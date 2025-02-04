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Двум отраслям в Украине разрешили бронировать 100% работников

4 февраля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — кому разрешили бронировать 100% работников
Работники ТЦК занимаются бумажной работой. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые критически важные для государства предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать своих работников от призыва в армию. Обычно не более 50% от всего количества военнообязанных. В отдельных случаях предприятию дают бронь 100%. Сейчас еще двум отраслям дали такую возможность.

Соответствующие изменения были введены постановлением Кабинета Министров Украины №36 от 14.01.2025 года, пишет РБК-Украина.

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Так, теперь можно забронировать 100% работников медицинской отрасли и работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Когда можно забронировать 100% медиков

Согласно вышеупомянутому постановлению, бронированию подлежат все военнообязанные медицинские работники, если в следующих заведениях они работают по основному месту работы:

  • учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • заведения общественного здоровья;
  • учреждения, осуществляющие деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам;
  • центры крови.

 

Мобілізація в Україні 2025 — кому дозволили бронювати 100% працівників
Работники ТЦК просматривают документы военнообязанных. Фото: armyinform.com.ua

Бронирование работников САП

Сейчас 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Добавим, полное бронирование (100%) доступно исключительно для тех предприятий, учреждений и организаций, без которых невозможно обеспечить жизнедеятельность страны.

Ранее мы писали, какие еще профессии подлежат бронированию в 2025 году.

Напомним, мы сообщали, могут ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.

Также мы информировали, можно ли забронировать человека, который находится на оперативном резерве.

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