Бронювання в Україні - бронювання осіб з оперативного резерву

Чи можна забронювати людину з оперативного резерву
Бронювання в Україні без жодних обмежень стосується лише військовозобов’язаних громадян. У тих же українців, які були зараховані до оперативного резерву ЗСУ, можуть виникнути проблеми під час бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Яку категорію бронюють без проблем
Процес бронювання працівників критично важливих підприємств в Україні має певні проблемні місця.
Це, зокрема, неможливість чи проблемність із бронюванням частини громадян, які перебувають на військовому обліку.
"Якщо військовозобов'язаний, то проблем з бронюванням не буде, адже весь процес відбувається автоматично через "Дію", — пояснив, коментуючи ці проблемні місця, юрист Владислав Дерій.
Резервісти і бронювання
"Проте якщо Ви є резервістом, то можуть бути певні складнощі", — зазначив Дерій.
Він наголосив, що ці складнощі обумовлені постановою Кабінету Міністрів України №76, де йдеться про те, що бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, а резервісти — це інша категорія громадян на військовому обліку.
Тож, відповідаючи на питання громадянина, який є членом оперативного резерву, у нього можуть бути проблеми під час спроби підприємства забронювати такого працівника.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке оперативний резерв.
Додамо, нардеп Єгор Чернєв розповів, скільки громадян в Україні забронювали від мобілізації.
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