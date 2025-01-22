Бронювання в Україні - бронювання осіб з оперативного резерву

Члени оперативного резерву ЗСУ. Фото: Facebook ОК "Північ"

Бронювання в Україні без жодних обмежень стосується лише військовозобов’язаних громадян. У тих же українців, які були зараховані до оперативного резерву ЗСУ, можуть виникнути проблеми під час бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Яку категорію бронюють без проблем

Процес бронювання працівників критично важливих підприємств в Україні має певні проблемні місця.

Це, зокрема, неможливість чи проблемність із бронюванням частини громадян, які перебувають на військовому обліку.

"Якщо військовозобов'язаний, то проблем з бронюванням не буде, адже весь процес відбувається автоматично через "Дію", — пояснив, коментуючи ці проблемні місця, юрист Владислав Дерій.

Резервісти і бронювання

"Проте якщо Ви є резервістом, то можуть бути певні складнощі", — зазначив Дерій.

Він наголосив, що ці складнощі обумовлені постановою Кабінету Міністрів України №76, де йдеться про те, що бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, а резервісти — це інша категорія громадян на військовому обліку.

Тож, відповідаючи на питання громадянина, який є членом оперативного резерву, у нього можуть бути проблеми під час спроби підприємства забронювати такого працівника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке оперативний резерв.

Додамо, нардеп Єгор Чернєв розповів, скільки громадян в Україні забронювали від мобілізації.