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Е-кабінет військовозобов'язаного — у Міноборони розповіли, чи всім потрібно користуватися

5 квітня 2024 00:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Е-кабінет військовозобов'язаного — у Міноборони розповіли, чи всім потрібно користуватися
Військовий за комп'ютером. Фото: Мілітарний
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Електронний кабінет військовозобов'язаного створять для всіх, втім чи користуватися ним — вирішуватимуть самі українці. У Міноборони сподіваються, що це полегшить взаємодію людей з державою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. 

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Е-кабінет спростить актуалізацію даних для військовозобов'язаних

За її словами, е-кабінет дозволить військовозобов'язаним актуалізувати свої дані не звертаючись до ТЦК.

"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного. Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватися таким кабінетом, чи ні — буде справа кожного громадянина чи громадянки. Але ми віримо в те, що цей зручний та ефективний спосіб взаємодії з державою стане в пригоді кожному та кожній, надасть можливість актуалізувати свої дані не стоячи в чергах, не приносячи ксерокопії документів. Ми називаємо цей процес "бігати мають кадри, а не люди", — сказала Чорногоренко. 

Заступниця міністра оборони додала, що в е-кабінет вноситимуть дані громадян, які прописані в законі. 

"У реєстрі наявні лише ті дані, які прописані в законі та можуть сприяти зменшенню помилок при військовому обліку. Наприклад, не дублювати повістки, якщо людина вже служить. Електронна пошта та контактний номер телефону це інструменти оповіщення громадян про потребу актуалізувати дані. І ті контакти вони надають самостійно, ми не беремо їх з інших реєстрів. Фактично це буде право кожного звернутися через електронний інтерфейс та надати ті дані, які людина вважає за потрібне", — зазначила посадовиця.

Раніше ми писали, які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного.

Нагадаємо, реєстрація в е-кабінеті призовника буде правом, а не обов'язком.  

війна
Міноборони
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовий кабінет

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