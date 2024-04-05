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Е-кабинет военнообязанного — в Минобороны рассказали, нужно ли всем пользоваться

5 апреля 2024 00:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Е-кабинет военнообязанного — в Минобороны рассказали, нужно ли всем пользоваться
Военный за компьютером. Фото: Милитарный
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Электронный кабинет военнообязанного создадут для всех, впрочем, пользоваться ли им — будут решать сами украинцы. В Минобороны надеются, что это облегчит взаимодействие людей с государством.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Е-кабинет упростит актуализацию данных для военнообязанных

По ее словам, е-кабинет позволит военнообязанным актуализировать свои данные не обращаясь в ТЦК.

"Кабинет будет создан для каждого военнообязанного. Фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться ли таким кабинетом или нет - будет дело каждого гражданина или гражданки. Но мы верим в то, что этот удобный и эффективный способ взаимодействия с государством пригодится каждому и каждому, позволит актуализировать свои данные не стоя в очередях, не принося ксерокопии документов, мы называем этот процесс "бегать имеют кадры, а не люди", — сказала Черногоренко.

Замминистра обороны добавила, что в е-кабинет будут вносить данные граждан, которые прописаны в законе.

"В реестре есть только те данные, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению ошибок при военном учете. Например, не дублировать повестки, если человек уже служит. Электронная почта и контактный номер телефона это инструменты оповещения граждан о необходимости актуализировать данные. И те контакты они предоставляют самостоятельно, мы не берем их из других реестров. Фактически это будет право каждого обратиться через электронный интерфейс и предоставить те данные, которые человек считает нужным", — отметила чиновник.

Ранее мы писали, какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного.

Напомним, регистрация в е-кабинете призывника будет правом, а не обязанностью.

война
Минобороны
повестки
ТЦК и СП
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военный кабинет

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