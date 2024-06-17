Як підприємства будуть бронювати працівників від мобілізації

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні розглядають варіант економічного бронювання від мобілізації. Це аргументують важливістю підтримки економічної стабільності під час воєнного стану.

Новини.LIVE пояснили, як воно буде відбуватися.

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Порядок оформлення економічного бронювання

Спочатку буде відбуватися сплата збору:

підприємство на електронному порталі вносить відомості про працівників;

надає квитанції про сплату збору терміном на 3 місяці;

у випадку ФОП — надається виписка про обіг коштів на три місяці (не менше розміру фіксованої ставки), яка підтверджує реальну активність.

Далі верифікація:

податкові органи в режимі онлайн підтверджують відсутність заборгованостей;

в режимі онлайн перевіряється особа заброньованого.

Жовтий QR-код:

чоловік отримує QR-код, який підтверджує процедуру бронювання;

протягом 60 днів потрібно оновити дані, інакше бронювання буде недійсним.

Оновлення даних:

заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює всі свої дані та фіналізує бронювання.

Зелений QR-код:

особу заброньовано;

кожен заброньований отримує QR-код, який він може надавати, як підтвердження свого бронювання.

Схема бронювання. Фото: Инсайдер.UA

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, чому неможливо забронювати від мобілізації працівника, який вже отримав повістку.

Також ми писали, що працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.