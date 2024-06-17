Як підприємства будуть бронювати працівників від мобілізації

Економічне бронювання в Україні — як все відбуватиметься
17 червня 2024 16:19
Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела
В Україні розглядають варіант економічного бронювання від мобілізації. Це аргументують важливістю підтримки економічної стабільності під час воєнного стану.
Новини.LIVE пояснили, як воно буде відбуватися.
Читайте також:
Порядок оформлення економічного бронювання
Спочатку буде відбуватися сплата збору:
- підприємство на електронному порталі вносить відомості про працівників;
- надає квитанції про сплату збору терміном на 3 місяці;
- у випадку ФОП — надається виписка про обіг коштів на три місяці (не менше розміру фіксованої ставки), яка підтверджує реальну активність.
Далі верифікація:
- податкові органи в режимі онлайн підтверджують відсутність заборгованостей;
- в режимі онлайн перевіряється особа заброньованого.
Жовтий QR-код:
- чоловік отримує QR-код, який підтверджує процедуру бронювання;
- протягом 60 днів потрібно оновити дані, інакше бронювання буде недійсним.
Оновлення даних:
- заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює всі свої дані та фіналізує бронювання.
Зелений QR-код:
- особу заброньовано;
- кожен заброньований отримує QR-код, який він може надавати, як підтвердження свого бронювання.
Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, чому неможливо забронювати від мобілізації працівника, який вже отримав повістку.
Також ми писали, що працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.
Читайте Новини.LIVE!