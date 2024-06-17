Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Економічне бронювання в Україні — як все відбуватиметься arrow

Економічне бронювання в Україні — як все відбуватиметься

17 червня 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як підприємства будуть бронювати працівників від мобілізації
Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні розглядають варіант економічного бронювання від мобілізації. Це аргументують важливістю підтримки економічної стабільності під час воєнного стану.

Новини.LIVE пояснили, як воно буде відбуватися.

Читайте також:

Порядок оформлення економічного бронювання

Спочатку буде відбуватися сплата збору:

  • підприємство на електронному порталі вносить відомості про працівників;
  • надає квитанції про сплату збору терміном на 3 місяці;
  • у випадку ФОП — надається виписка про обіг коштів на три місяці (не менше розміру фіксованої ставки), яка підтверджує реальну активність.

Далі верифікація:

  • податкові органи в режимі онлайн підтверджують відсутність заборгованостей;
  • в режимі онлайн перевіряється особа заброньованого.

Жовтий QR-код:

  • чоловік отримує QR-код, який підтверджує процедуру бронювання;
  • протягом 60 днів потрібно оновити дані, інакше бронювання буде недійсним.

Оновлення даних:

  • заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює всі свої дані та фіналізує бронювання.

Зелений QR-код:

  • особу заброньовано;
  • кожен заброньований отримує QR-код, який він може надавати, як підтвердження свого бронювання.
null
Схема бронювання. Фото: Инсайдер.UA

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, чому неможливо забронювати від мобілізації працівника, який вже отримав повістку.

Також ми писали, що працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.

ТЦК та СП
військовий призов
мобілізація
бронювання
підприємства

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту