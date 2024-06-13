Економічне бронювання — суму у 20 тисяч гривень переглянуть

Народний депутат Володимир Крейденко . Фото: Datacentrum / Wikipedia

У Верховні Раді ще будуть обговорювати суму, яка закладена у законопроєкті про економічне бронювання. А сума у 20 тисяч гривень наразі є дискусійною.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в етері телеканалу "Київ" у четвер, 13 червня.

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Нардеп наголосив, що законопроєкт про економічне бронювання тільки зареєстрований, а суму в 20 тисяч гривень визначив його автор.

"Це сума дискусійна, і я переконаний, що коли цей законопроєкт буде розглянутий в стінах Верховної Ради і проголосований, то безумовно ці цифри можуть змінюватися", — сказав Крейденко.

Він додав, що сума може як зменшитися, так і зрости. Це залежить від нардепів.

"Це залежить від обґрунтування, яке надасть авторський колектив чи ті депутати, які зареєстрували альтернативні законопроєкти", — повідомив народний депутат.

За його словами, в цьому законопроєкті на Кабмін покладається основна роль. Там мають визначитися щодо відсотку броні.

"Кабінет міністрів знає детально економіку, він знає детально галузь, він знає скільки податків сплачується, скільки людей працює на підприємствах", —підсумував Крейденко.

Нагадаємо, у Верховній Раді України 12 червня зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання зокрема і ФОПам.

Також ми писали, що в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації до лав ЗСУ, відповідно до яких деякі громадяни можуть втратити право на отримання броні.