Как предприятия будут бронировать работников от мобилизации

Экономическое бронирование в Украине — как все будет происходить
17 июня 2024 16:19
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: открытые источники
В Украине рассматривается вариант экономического бронирования от мобилизации. Это аргументируют важностью поддержания экономической стабильности во время военного положения.
Новини.LIVE объяснили, как оно будет происходить.
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Порядок оформления экономического бронирования
Сначала будет происходить оплата сбора:
- предприятие на электронном портале вносит сведения о работниках;
- предоставляет квитанции об оплате сбора сроком 3 месяца;
- в случае ФЛП — предоставляется выписка об обороте средств на три месяца (не менее размера фиксированной ставки), подтверждающая реальную активность.
Далее верификация:
- налоговые органы в режиме онлайн подтверждают отсутствие задолженностей;
- в режиме онлайн проверяется лицо забронированного.
Желтый QR-код:
- мужчина получает QR-код, подтверждающий процедуру бронирования;
- в течение 60 дней нужно обновить данные, в противном случае бронирование будет недействительным.
Обновление данных:
- забронированный посещает ЦНАП, где обновляет все свои данные и финализирует бронирование.
Зеленый QR-код:
- лицо забронировано;
- каждый забронированный получает QR-код, который он может предоставлять как подтверждение своего бронирования.
Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, почему невозможно забронировать от мобилизации работника, который уже получил повестку.
Также мы писали, что работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики выявит подлог.
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