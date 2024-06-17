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Экономическое бронирование в Украине — как все будет происходить

17 июня 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как предприятия будут бронировать работников от мобилизации
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине рассматривается вариант экономического бронирования от мобилизации. Это аргументируют важностью поддержания экономической стабильности во время военного положения.

Новини.LIVE объяснили, как оно будет происходить.

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Порядок оформления экономического бронирования

Сначала будет происходить оплата сбора:

  • предприятие на электронном портале вносит сведения о работниках;
  • предоставляет квитанции об оплате сбора сроком 3 месяца;
  • в случае ФЛП — предоставляется выписка об обороте средств на три месяца (не менее размера фиксированной ставки), подтверждающая реальную активность.

Далее верификация:

  • налоговые органы в режиме онлайн подтверждают отсутствие задолженностей;
  • в режиме онлайн проверяется лицо забронированного.

Желтый QR-код:

  • мужчина получает QR-код, подтверждающий процедуру бронирования;
  • в течение 60 дней нужно обновить данные, в противном случае бронирование будет недействительным.

Обновление данных:

  • забронированный посещает ЦНАП, где обновляет все свои данные и финализирует бронирование.

Зеленый QR-код:

  • лицо забронировано;
  • каждый забронированный получает QR-код, который он может предоставлять как подтверждение своего бронирования.
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Схема бронирования. Фото: Инсайдер.UA

Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, почему невозможно забронировать от мобилизации работника, который уже получил повестку.

Также мы писали, что работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики выявит подлог.

ТЦК и СП
военный призыв
мобилизация
бронирование
предприятия

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