ЕКОПФО замість МСЕК: перелік документів для військовослужбовців

Обстеження чоловіка на КТ. Фото: Наш Репортер/facebook.com/nashreporter

В Україні запрацювала оновлена система встановлення інвалідності внаслідок війни, яка прийшла на зміну старим комісіям. Тепер ключовим етапом для отримання державних пільг, пенсій та виплат є проходження ЕКОПФО — це експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Але такий перехід не позбавив військових від паперової тяганини, особливо, якщо боєць зібрав не всі документи.

На цьому наголосила адвокат Єлизавета Коробейнікова, передає Новини.LIVE.

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Як працює заміна МСЕК на нові експертні команди

"Зміна вивіски з МСЕК на ЕКОПФО не означає автоматичного зникнення бюрократії. Документальна база залишилася майже ідентичною. Головна різниця в тому, що тепер лікарі оцінюють не лише сам діагноз, а вашу здатність до повноцінного життя та роботи після поранення. І саме цей фактор потребує жорсткої доказової бази", — наголошує експертка Єлизавета Коробейнікова.

Нові спеціалізовані групи працюють на базі комунальних або державних кластерних та надкластерних лікарень. Склад кожної команди формується індивідуально під конкретного пацієнта і налічує від п'яти до восьми фахівців, серед яких обов'язково мають бути терапевт та профільні лікарі, але загалом не менше трьох медиків.

Завданням групи є оцінка здоров'я, фіксація ступеня втрати працездатності та встановлення групи інвалідності через електронну систему. Потрапити на такий огляд можна виключно за направленням лікуючого лікаря, сімейного лікаря або ВЛК. За дотриманням стандартів стежить окрема незалежна інституція — це ЦОФСО або Центр оцінювання функціонального стану особи. Цей орган контролює роботу лікарів у регіонах, надає методичну підтримку та розглядає всі спірні чи оскаржені рішення експертних команд.

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Обов'язковий пакет документів для військовослужбовців

Експертиза вимагає від обстежуваного наявності повного та правильно оформленого досьє. На комісію необхідно надати оригінали медичної документації, зокрема історії хвороби та виписки за формами 025/о та 027/о, результати медичних обстежень і висновки профільних спеціалістів.

Також військовослужбовець повинен мати при собі направлення, паспорт, витяг про місце реєстрації, оригінал довідки або свідоцтва ВЛК, а також витяг з протоколу засідання штатної військово-лікарської комісії щодо причинного зв'язку хвороби чи травмування.

Разом з оригіналами подаються копії ідентифікаційного коду, військового квитка або офіцерського посвідчення, а також військово-облікового документа (витяг із послужного списку чи довідка про проходження служби).

Після перевірки цих паперів має бути видана довідка із зазначенням причинного зв'язку, групи інвалідності або відсотка втрати працездатності за фахом.

Важливі нюанси щодо довідок аби не втратити виплати

Правозахисники з об'єднання "Актум" радять бійцям ретельно перевіряти кожен папірець перед подачею. Зокрема, медична форма № 027/о вважається дійсною лише за наявності трьох печаток:

особистої печатки лікаря;

прямокутного штампа медзакладу;

круглої печатки установи для документів.

Найбільше проблем виникає з довідкою про обставини травми по формі № 5, яку військова частина видає за підсумками службового розслідування. Цей документ є головним доказом того, що поранення пов'язане з бойовими діями.

Часто виникає ситуація, коли у довідці ВЛК використовується формулювання "при виконанні обов'язків військової служби", тоді як у формі № 5 чітко вказано "під час захисту Батьківщини".

За наявності такої розбіжності експертна команда автоматично впише у свій висновок фразу з документа ВЛК. Аби виправити цю помилку, захиснику потрібно ще до візиту на ЕКОПФО подати заяву до штатної ВЛК і змінити юридичну прив'язку.

"Найбільша помилка – це розбіжність у формулюваннях між довідкою ВЛК та довідкою про обставини травми. Якщо хоча б в одному документі зникне фраза "під час захисту Батьківщини", розмір вашої одноразової грошової допомоги зменшиться в рази", — попереджає Єлизавета Коробейнікова.

Новини.LIVE інформували, що в Міноборони та Генштабі ввели новий стандарт на процедуру оформлення бойових травм і затвердили єдину форму наказу. Офіцерам встановили чіткий термін до п'яти діб на підготовку та підписання документа.

Наслідки перенесених поранень нерідко дають про себе знати лише згодом, коли військовий після попереднього лікування повторно потрапляє на стаціонар. У таких випадках за захисником також зберігається додаткова щомісячна виплата в розмірі 100 тисяч гривень, якщо офіційно доведено, що повторна госпіталізація викликана саме ускладненнями від фронтової травми.