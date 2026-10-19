ЭКОПФО вместо МСЭК: перечень документов для военнослужащих

Обследование мужчины с помощью КТ. Фото: Наш Репортер/facebook.com/nashreporter

В Украине заработала обновленная система установления инвалидности вследствие войны, которая пришла на смену прежним комиссиям. Теперь ключевым этапом для получения государственных льгот, пенсий и выплат является прохождение ЭКОПФО — это экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека. Однако такой переход не избавил военных от бумажной волокиты, особенно если боец собрал не все документы.

Об этом подчеркнула адвокат Елизавета Коробейникова, передает Новини.LIVE.

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Как работает замена МСЭК на новые экспертные группы

"Смена вывески с МСЭК на ЭКОПФО не означает автоматического исчезновения бюрократии. Документальная база осталась почти идентичной. Главное отличие в том, что теперь врачи оценивают не только сам диагноз, но и вашу способность к полноценной жизни и работе после ранения. И именно этот фактор требует строгой доказательной базы", — подчеркивает эксперт Елизавета Коробейникова.

Новые специализированные группы работают на базе муниципальных или государственных кластерных и надкластерных больниц. Состав каждой команды формируется индивидуально под конкретного пациента и насчитывает от пяти до восьми специалистов, среди которых обязательно должны быть терапевт и профильные врачи, но в целом не менее трёх медиков.

Задачей группы является оценка здоровья, фиксация степени утраты трудоспособности и установление группы инвалидности через электронную систему. Попасть на такой осмотр можно исключительно по направлению лечащего врача, семейного врача или ВВК. За соблюдением стандартов следит отдельное независимое учреждение — ЦОФСО, или Центр оценки функционального состояния человека. Этот орган контролирует работу врачей в регионах, оказывает методическую поддержку и рассматривает все спорные или обжалованные решения экспертных групп.

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Обязательный пакет документов для военнослужащих

Экспертиза требует от обследуемого наличия полного и правильно оформленного досье. В комиссию необходимо предоставить оригиналы медицинской документации, в частности истории болезни и выписки по формам 025/о и 027/о, результаты медицинских обследований и заключения профильных специалистов.

Также военнослужащий должен иметь при себе направление, паспорт, выписку о месте регистрации, оригинал справки или свидетельства ВВК, а также выписку из протокола заседания штатной военно-врачебной комиссии о причинно-следственной связи болезни или травмы.

Вместе с оригиналами подаются копии идентификационного кода, военного билета или офицерского удостоверения, а также военно-учетного документа (выписка из послужного списка или справка о прохождении службы).

После проверки этих документов должна быть выдана справка с указанием причинно-следственной связи, группы инвалидности или процента утраты трудоспособности по специальности.

Важные нюансы относительно справок, чтобы не лишиться выплат

Правозащитники из объединения "Актум" советуют бойцам тщательно проверять каждый документ перед подачей. В частности, медицинская форма № 027/о считается действительной только при наличии трех печатей:

личной печати врача;

прямоугольного штампа медучреждения;

круглой печати учреждения для документов.

Больше всего проблем возникает со справкой об обстоятельствах травмы по форме № 5, которую воинская часть выдает по итогам служебного расследования. Этот документ является главным доказательством того, что ранение связано с боевыми действиями.

Часто возникает ситуация, когда в справке ВВК используется формулировка "при исполнении обязанностей военной службы", тогда как в форме № 5 четко указано «во время защиты Родины».

При наличии такого расхождения экспертная комиссия автоматически включит в своё заключение фразу из документа ВВК. Чтобы исправить эту ошибку, защитнику необходимо ещё до визита в ЭКОПФО подать заявление в штатную ВВК и изменить юридическую привязку.

"Самая большая ошибка — это расхождение в формулировках между справкой ВВК и справкой об обстоятельствах травмы. Если хотя бы в одном документе исчезнет фраза "во время защиты Родины", размер вашей единовременной денежной помощи уменьшится в разы", — предупреждает Елизавета Коробейникова.

Новини.LIVE сообщали, что в Минобороны и Генштабе ввели новый стандарт процедуры оформления боевых травм и утвердили единую форму приказа. Офицерам установили четкий срок до пяти суток на подготовку и подписание документа.

Последствия перенесённых ранений нередко дают о себе знать лишь со временем, когда военнослужащий после предварительного лечения повторно попадает в стационар. В таких случаях за защитником также сохраняется дополнительная ежемесячная выплата в размере 100 тысяч гривен, если официально доказано, что повторная госпитализация вызвана именно осложнениями от фронтовой травмы.