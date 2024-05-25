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Екскомандир "Азова" Жорін розповів, яким мав би бути закон про мобілізацію

25 травня 2024 23:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азова" Жорін розповів, яким мав би бути закон про мобілізацію
Максим Жорін. Фото: nv.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Екскомандир "Азова" Максим Жорін вважає, що ухвалений в Україні закон про мобілізацію є достатньо м'яким. Його треба зробити більш жорстким, щоб він почав діяти ефективніше.

Про це Жорін заявив в інтерв'ю LIGA.NET.

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"Я не очікую, що в законі про мобілізацію будуть якісь кардинальні речі. Влада відверто загралася з цим законом, підіграючи тій аудиторії, яка на сьогоднішній день ще не в армії, але теоретично могла б бути там, побоюючись, як це все буде сприйматися", — заявив Жорін.

Військовий вважає такий підхід помилковим, бо так чи інакше війна буде продовжуватись. Він додав, що прошарок суспільства, який пройшов війну, буде збільшуватися в будь-якому випадку.

"Цей закон — це правильний крок, але це лише один крок у цілій низці заходів, які стосуються мобілізації. В ньому нічого такого немає, але вереску забагато", — додав екскомандир "Азова".

Закон має бути більш жорстким

Окрім того, Жорін вважає цей закон достатньо м'яким, що значно зменшує його ефективність. 

"Я робив би цей закон більш жорстким. Більш жорстко ставився б до обмежень, які стосуються людей, які свідомо уникають стачі на облік", — підкреслив військовий.

Він також додав, що влада і військові мають працювати над мотивацією та репутацією для майбутніх призовників.

Раніше ми розповідали, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що наразі в Україні ситуація загрозлива. Він назвав декілька причин.

Також екскомандир "Азову" говорив, що українці швидко мотивуються, але потім втрачають мотивацію. Зараз наша нація саме на такому етапі, тому й є пусті вулиці та трохи панічні настрої.

війна
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
Максим Жорін

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