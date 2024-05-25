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Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, каким должен быть закон о мобилизации

25 мая 2024 23:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, каким должен быть закон о мобилизации
Максим Жорин. Фото: nv.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Экс-командир "Азова" Максим Жорин считает, что принятый в Украине закон о мобилизации достаточно мягкий. Его нужно ужесточить, чтобы он начал действовать эффективнее.

Об этом Жорин заявил в интервью LIGA.NET.

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"Я не ожидаю, что в законе о мобилизации будут какие-то кардинальные вещи. Власть откровенно заигралась с этим законом, подыгрывая той аудитории, которая на сегодняшний день еще не в армии, но теоретически могла бы быть там, опасаясь, как это все будет восприниматься", — заявил Жорин.

Военный считает такой подход ошибочным, потому что так или иначе война будет продолжаться. Он добавил, что прослойка общества, прошедшая войну, будет увеличиваться в любом случае.

"Этот закон — это правильный шаг, но это лишь один шаг в целом ряде мер, касающихся мобилизации. В нем ничего такого нет, но визга слишком много", — добавил экс-командир "Азова".

Закон должен быть более жестким

Кроме того, Жорин считает этот закон достаточно мягким, что значительно снижает его эффективность.

"Я бы делал этот закон гораздо более жестким. Более жестко относился бы к ограничениям, которые касаются людей, которые сознательно избегают стать на учет", — подчеркнул военный.

Он также добавил, что власти и военные должны работать над мотивацией и репутацией для будущих призывников.

Ранее мы рассказывали, что бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что сейчас в Украине ситуация угрожающая. Он назвал несколько причин.

Также экс-командир "Азова" говорил, что украинцы быстро мотивируются, но затем теряют мотивацию. Сейчас наша нация именно на таком этапе, поэтому есть пустые улицы и немного панические настроения.

война
Украина
мобилизация
военнообязанные
Максим Жорин

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