Ексочільник "Азову" Жорін розповів, як мотивувати військовозобов'язаних до служби

Максим Жорін. Фото: life.znaj.ua

Українці швидко мотивуються, але потім втрачають мотивацію. Зараз наша нація саме на такому етапі, тому й є пусті вулиці та трохи панічні настрої.

Про це у вівторок, 21 травня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Військовослужбовець зазначив, що з мотивацією можна працювати — про це свідчить досвід Третьої штурмової бригади.

"Абсолютно не вмотивована людина в правильному оточенні, при безперечному авторитеті командирів, дуже швидко здобуде мотивацію. Коли стаєш частиною колективу, розумієш, що всі задачі спільні. А цей колектив стає для тебе родиною, яка завжди підтримає", — наголосив Жорін.

Підсумовуючи, військовий закликав чоловік не чекати на бусік, а обирати Третю штурмову бригаду, де "дуже швидко всі ловлять правильну хвилю".

Нагадаємо, 18 травня на трасі Київ — Одеса далекобійники, які протестували проти нового закону про мобілізацію, частково перекрили рух для транспорту. Максим Жорін назвав цей страйк прямою роботою ворога, на яку потрібно реагувати одразу й жорстоко.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади розповів, чи зможуть окупанти захопити Харків та як улітку зміниться ситуація на фронті.