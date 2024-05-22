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Ексочільник "Азову" Жорін розповів, як мотивувати військовозобов'язаних до служби

22 травня 2024 05:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Ексочільник "Азову" Жорін розповів, як мотивувати військовозобов'язаних до служби
Максим Жорін. Фото: life.znaj.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українці швидко мотивуються, але потім втрачають мотивацію. Зараз наша нація саме на такому етапі, тому й є пусті вулиці та трохи панічні настрої.

Про це у вівторок, 21 травня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Військовослужбовець зазначив, що з мотивацією можна працювати — про це свідчить досвід Третьої штурмової бригади.

"Абсолютно не вмотивована людина в правильному оточенні, при безперечному авторитеті командирів, дуже швидко здобуде мотивацію. Коли стаєш частиною колективу, розумієш, що всі задачі спільні. А цей колектив стає для тебе родиною, яка завжди підтримає", — наголосив Жорін.

Підсумовуючи, військовий закликав чоловік не чекати на бусік, а обирати Третю штурмову бригаду, де "дуже швидко всі ловлять правильну хвилю".

Нагадаємо, 18 травня на трасі  Київ — Одеса далекобійники, які протестували проти нового закону про мобілізацію, частково перекрили рух для транспорту. Максим Жорін назвав цей страйк прямою роботою ворога, на яку потрібно реагувати одразу й жорстоко.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади розповів, чи зможуть окупанти захопити Харків та як улітку зміниться ситуація на фронті.

мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
військовослужбовці
фронт
Максим Жорін

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